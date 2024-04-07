我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

運能有限 虎航、星宇旺季停減航線

記者甘芝萁／台北7日電
夏季時間對航空業者來說是市場旺季，不過受限運能、市場因素，仍有航空公司選擇在夏季班表時暫時停飛部分航線。(記者季相儒／攝影)
夏季時間對航空業者來說是市場旺季，不過受限運能、市場因素，仍有航空公司選擇在夏季班表時暫時停飛部分航線。(記者季相儒／攝影)

疫後航空市場陸續回溫，紛紛增班、復飛、開航新航點，不過也有航空公司暫停、減班航線，其中台灣虎航夏季班表暫停飛曼谷廊曼，星宇航空則暫時停飛馬尼拉。航空學者表示，夏季是航空市場的大旺季，當運能有限時，勢必就會把航機挪到能賺快錢的地方。

今年是全球觀光市場重返疫情前水平的關鍵年，根據國際航空運輸協會（IATA）今年3月公布的全球航空業數據報表顯示，收入客公里收益數（RPK）較去年同期增長16.6%，載客率也提高到79.9%，其中又以亞太市場漲幅最大，比去年同期已大幅躍進31.8%。

市場反應良好，卻有航空公司選擇在夏季班表時暫時停飛部分航線。台灣虎航在夏季班表中暫停飛曼谷廊曼，6月25日後台北、台中飛澳門也減班。4月初才開航的富國島也只先飛到5月18日，6月25日後才又復飛。星宇航空也在夏季班表上暫停載列馬尼拉。

台灣虎航表示，皆依照旅客及市場需求，靈活調度航班規畫。星宇航空則說，因飛航馬尼拉的時間帶一直都不好，因此夏季班表暫停載列，會持續和機場方協商。

成大交管系副教授戴佐敏分析，夏季時間對航空業者來說是市場大旺季，但當運能有限時，就會把機隊、人力放到可以賺錢的地方。以日本為例，國人瘋遊日本的熱度從解封至今熱度未減，台灣虎航也看準市場商機，開航多個日本航點，滿足市場需求。

至於星宇暫時停飛馬尼拉，戴佐敏說，一般來說這條航線養成需要轉機客挹注，但航空公司必須有一定的航班量，加上一段時間穩定耕耘，客源才能培養，不是一、兩天就能達標。

日本 飛馬 澳門

上一則

滿意鴻海布局 郭台銘：快速應用AI 競爭力關鍵

下一則

大巨蛋商場火警 防災再受關注 遠雄：兩邊有防火區畫

延伸閱讀

美日澳菲在南海聯合軍演前夕 菲再控中海警騷擾漁船

美日澳菲在南海聯合軍演前夕 菲再控中海警騷擾漁船
南海爭議印度力挺菲律賓抗中 盼北京遵守國際秩序

南海爭議印度力挺菲律賓抗中 盼北京遵守國際秩序
苦等半年 台南再迎國際航線直航 泰國包機載來188人

苦等半年 台南再迎國際航線直航 泰國包機載來188人
MAX 9「掉艙門」停飛 波音賠償阿拉斯加航空1.6億元

MAX 9「掉艙門」停飛 波音賠償阿拉斯加航空1.6億元

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣