運能有限 虎航、星宇旺季停減航線

夏季時間對航空業者來說是市場旺季，不過受限運能、市場因素，仍有航空公司選擇在夏季班表時暫時停飛部分航線。(記者季相儒／攝影)

疫後航空市場陸續回溫，紛紛增班、復飛、開航新航點，不過也有航空公司暫停、減班航線，其中台灣虎航夏季班表暫停飛曼谷廊曼，星宇航空則暫時停飛馬 尼拉。航空學者表示，夏季是航空市場的大旺季，當運能有限時，勢必就會把航機挪到能賺快錢的地方。

今年是全球觀光市場重返疫情前水平的關鍵年，根據國際航空運輸協會（IATA）今年3月公布的全球航空業數據報表顯示，收入客公里收益數（RPK）較去年同期增長16.6%，載客率也提高到79.9%，其中又以亞太市場漲幅最大，比去年同期已大幅躍進31.8%。

市場反應良好，卻有航空公司選擇在夏季班表時暫時停飛部分航線。台灣虎航在夏季班表中暫停飛曼谷廊曼，6月25日後台北、台中飛澳門 也減班。4月初才開航的富國島也只先飛到5月18日，6月25日後才又復飛。星宇航空也在夏季班表上暫停載列馬尼拉。

台灣虎航表示，皆依照旅客及市場需求，靈活調度航班規畫。星宇航空則說，因飛航馬尼拉的時間帶一直都不好，因此夏季班表暫停載列，會持續和機場方協商。

成大交管系副教授戴佐敏分析，夏季時間對航空業者來說是市場大旺季，但當運能有限時，就會把機隊、人力放到可以賺錢的地方。以日本 為例，國人瘋遊日本的熱度從解封至今熱度未減，台灣虎航也看準市場商機，開航多個日本航點，滿足市場需求。

至於星宇暫時停飛馬尼拉，戴佐敏說，一般來說這條航線養成需要轉機客挹注，但航空公司必須有一定的航班量，加上一段時間穩定耕耘，客源才能培養，不是一、兩天就能達標。