強震累計13死 1家5口2罹難3失蹤 震前才傳訊家人…

搜救犬Roger在砂卡礑步道發現胡姓女子遺體，遲遲不肯離開。(圖／搜救隊提供)

地震 " rel="224750">花蓮大地震 救援昨進入第4天，死亡人數攀升到13人，1147人受傷、6人失聯，受困但安全無虞者有344人，中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌表示，搜救隊今天會在土耳其 無人機隊專家協助下，加緊搜救6名失聯者。

林右昌說，因太魯閣環境十分惡劣，受制地形及通訊障礙等因素，台灣無人機現場測試均無法成功，而土耳其使用無人機有特殊專業的技術，因此同意土耳其無人機隊來台，盼救災更順利。

特搜隊昨在太魯閣國家公園砂卡礑步道重點搜救失聯者，找到第3具遺體，確認為21歲胡姓女子，同樣受困步道的游姓男子一家五口，家屬也指認前天發現的兩具遺體是游姓男子及11歲大女兒，游妻及8歲兒子、5歲女兒還待尋。

本月3日游姓男子夫妻帶著3名小孩回花蓮祭祖，清晨順道到太魯閣國家公園內的砂卡礑步道健行，游在砂卡礑步道時曾傳影片分享給母親，不久發生地震就失聯；另外，21歲胡姓女子在大震前三分鐘傳訊給家人，但地震發生後失去音訊，搜救人員研判6人受困步道落石區。

搜救隊員前天透過搜救犬協助，在距離步道口400公尺處發現兩具遺體，一名女性臉朝下露出頭、一名男性露出腳，都遭大石頭重壓遇難。游姓男子母親昨天透過照片指認，悲傷地認出女死者是大孫女，游的胞兄則根據「弟弟腳趾頭跟我的一模一樣」認定男死者是弟弟。

「麻煩你們幫幫忙、幫幫忙，讓家人早點回來。」昨天一早就守在太魯閣國家公園前進指揮所的游母及游的雙胞胎哥哥，看到前往慰問的花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁，邊鞠躬邊以哽咽語氣拜託縣長幫忙，徐榛蔚安慰稱已在全力搶救，一定會努力。

不過，因大小石塊高高堆起，怪手等重機具昨天仍無法進入，加上餘震、落石不斷，昨天仍無法拉出游姓男子及其11歲長女的遺體。

昨天搜救行動在上午9時30分開始，約上午11時37分，高雄特搜隊搜救犬Roger嗅出味道，在距離前天尋獲兩具遺體旁約25公尺處的巨石堆停留，領犬員靠近檢視後大喊「看到腳」，確認露出下半身的第三具遺體位置。

搜救人員以圓鍬、十字鎬等工具挖開石頭將遺體拉出，游的家屬一度根據照片研判是游姓男子的妻子，但根據遺體背包中的證件，確認是獨自前往步道旅遊的胡姓女子。

失聯者還有和仁礦區被土石掩埋的蕭姓男子，及無法聯繫上的澳籍新加坡夫婦，昨被列入失聯的王姓男子已取得聯繫。他說，事發前獨自駕車 到西寶找小孩，路上車拋錨，地震後徒步到西寶。

「看到家屬焦急的情緒，我們也很想趕快找到人，但一邊心急救人，一邊要觀察四周狀況，眼角餘光不時瞄到遠處步道盡頭有大片落石滑落，看得讓人怵目驚心。」一名搜救隊員說，步道落石區大小石塊錯落，堆成高大的亂石堆，搜救人員一不小心就向下滑，加上餘震不斷，搜救困難度不低。