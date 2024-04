各界送暖賑災 五月天捐500萬 韓國瑜捐任立院長至今薪資

五月天慷慨解囊,助受損校園重建。(圖/相信音樂提供)

台灣3日遭逢7.2強震,各國關心受災情況,繼日星送暖,台灣藝人也義不容辭,天團五月天和蕭薔、羅志祥 紛紛慷慨解囊,政界、企業也踴躍捐款,眾人為家園齊獻心力。

五月天一向愛心不落人後,此次表示和所屬的相信音樂略盡棉薄之力,將捐出500萬元(台幣,下同,約15.6萬美元)助受花蓮強震影響之校園修建,下周一開始陸續捐贈受災的學校,也會持續關注後續任何需出力協助之處,並以經典歌曲「終結孤單」歌詞「Everything will be alright,Tomorrow will be fine,有我的陪伴,你再也不孤單」,勉勵大家懷抱希望。

而蕭薔雖淡出演藝圈,每年仍拍年曆做公益,足見其心善,昨宣布以珍世美學慈善基金會董事長身分,捐款100萬,「希望能盡一份心力幫助災戶重建家園,與花蓮一起共度難關」。地震當下,蕭薔在頂樓花園整理園藝,回憶當時蓮花池裡的水有如大浪般襲來,「原來災難可以如此快速且侵襲生命」。

羅志祥身為花蓮人,看到家鄉受災深感不忍,主動聯繫縣長秘書。他表示後續會有計畫,但都還在討論中,希望藉由捐款、提供物資這些能為花蓮出力。

日本人感念台灣13年前三一一大地震的援助,這次源源不斷注入暖心力量,前天樂團X JAPAN團長YOSHIKI宣布捐款千萬日圓後,「國民姐夫」AKIRA昨率LDH JAPAN集團也捐出千萬,用於花蓮地震災區;工藤靜香則在社群幫忙宣傳,鼓勵粉絲慷慨解囊幫助台。

周末將於台北開唱的日本樂團King Gnu,昨午透過官方X帳號用中日雙語發表公告,宣布捐出台北演唱會所得,用於花蓮大地震 災後重建。

民眾黨昨天宣布,比照民進黨、國民黨 捐款100萬元。立法院長韓國瑜宣布捐出就任立法院長至今約兩個月的薪資;考試院院長黃榮村、國民黨立委羅智強捐出「一月所得」。六都首長包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁近日均表態將捐出「一月所得」,協助花蓮災區重建。

金控公司與企業也紛紛慷慨解囊、協助災民早日重建家園。包括元大金控、開發金控、永豐金控、金仁寶集團、杏輝藥品與中鼎集團,昨日同步加入捐款賑災行列,6家業者合計捐出7420萬元;近三日以來,金控、企業與財金部會等合計捐款金額突破5.73億元。