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政院30項救助「從優、從速、從簡」 侯友宜籲比照921

記者林縉明、江婉儀／台北6日電
花蓮大地震，造成不少建築物損毀，新北市長侯友宜昨呼籲，可以考慮統一用九二一重建條例，對受災戶損傷給予補助。（記者江婉儀／攝影）
花蓮大地震，造成不少建築物損毀，新北市長侯友宜昨呼籲，可以考慮統一用九二一重建條例，對受災戶損傷給予補助。（記者江婉儀／攝影）

花蓮大震後重建，行政院各部會動起來，政院發言人林子倫昨表示，已彙整相關方案和措施共30項，包括死亡、失蹤和重傷者救助金和慰問金、工作津貼、安遷和租屋賑助、物資賑助、獎學金補助、金融協助、稅捐減免，及針對原住民和役男扶助方案，政院將秉持「從優、從速、從簡」原則，全力協助災民重建復原，度過難關、回復正常生活。

新北市長侯友宜昨呼籲，中央考慮沿用九二一重建條例，協助受災戶度過難關。

林子倫表示，行政院除撥付3億（台幣，下同）供花蓮縣政府進行救災所需緊急運用，對於災區災民權益，各部會也提供災害救助事項，包括災害慰問金，死亡或失蹤每人發給20萬，死亡或失蹤賑助40萬、重傷賑助10萬。

居住方面有安遷救助、租屋賑助、居住協助、住宅重建或重購賑助；以及因災致失去依靠者急需協助、緊急物資賑助、獎學金補助、急難救助、役男協助；金融稅捐方面有金融協助措施、企業融資和災後關懷訪視、國有土地承租減免、綜所稅、營所稅等稅捐減免、關稅減免。

針對原住民民眾，提供災後救助、臨時工作、重建修繕、融資紓困；農漁業有救助及紓困措施、農漁畜產品運費補助、管路灌溉設施補助、山坡地農地水土保持及附屬設施補助；就業方面則提供臨時工作津貼、職業訓練補助；此外，災民就醫得以例外就醫，看病免健保卡。

林子倫說明，現階段重要工作是全力搜救受困和失聯的民眾，對於傷者也必須做好醫療和收容安置措施，而針對災民救助所需經費、物資和其他行政支援，行政院持續與地方政府密切合作，盡全力協助花蓮災民度過難關。

紓困 原住民 融資

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