花蓮強震／八八風災佳暮英雄 靠樹枝、頭帶背傷患出災區

屏東特搜隊員賴孟傳（前排中）5日用樹枝與頭帶組成的背負系統將骨折遊客背出災區。（圖／屏東特搜隊提供）

花蓮強震引發台八線中橫公路多處發生落石、坍塌中斷交通，多人受困173公里處的九曲洞。屏東和台東特搜隊昨上午赴九曲洞將受困九人全數救出，屏東特搜隊有一名隊員賴孟傳，正是當年八八風災救出上百名村民的「佳暮四英雄」之一。

昨天上午賴孟傳在九曲洞現場，利用樹枝與頭帶組成的背負系統，將一名受傷骨折的遊客背負送出災區。這次能再回到災區發揮專長救人，賴孟傳謙虛表示，這是應盡的職責，也希望所有受困民眾都能安全脫困。

當年八八風災發生時，家住霧台鄉佳暮村的徐仁輝、徐仁明、柯信雄以及賴孟傳等四名部落青年，合力徒手鋸樹挖土，開闢可供雙螺旋直升機起降的停機坪，協助部落老弱婦孺疏散到安全的地方，一共救出135人，此四人後來被民眾封為「佳暮四英雄」。

賴孟傳表示，這次是準備回部落前接到訊息，就立刻隨隊趕來花蓮救災，包括到倒塌的天王星大樓及中橫公路救助受困民眾。

此外，台八線中橫公路九曲洞隧道九人待援三天，昨終於被救出，眾人脫困時滿身塵土，有人說最想做的就是要好好洗澡、洗頭。晶英酒店司機林正雄回憶地震 時，落石不斷擊中車子，他趕緊打倒車檔入隧道避難，等待救援，也及時救了車上所有人。

家住花蓮秀林鄉的胡佳羽昨天收到母親即將脫困的消息，發現救援的接駁車輛到了，探頭問「是九曲洞的嗎？」發現母親身影後，從百公尺外開始奔向母親，邊跑邊喊「媽媽、媽媽」，忍不住與母親相擁而泣。