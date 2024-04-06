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大甲媽遶境起駕韓國瑜扶轎 鎮瀾宮水洩不通

記者游振昇、陳秋雲、林佩均、劉明岩／台中5日電
大甲媽祖5日晚間起駕，不少民眾利用連假前往參與，整個鎮瀾宮宛如不夜城。（記者黃仲裕／攝影）
大甲媽祖5日晚間起駕，不少民眾利用連假前往參與，整個鎮瀾宮宛如不夜城。（記者黃仲裕／攝影）

5日晚11時三聲起馬炮中，大甲鎮瀾宮媽祖由立法院長韓國瑜扶媽祖鑾轎出廟門後起駕，開始九天八夜、來回長達330公里遶境；鎮瀾宮廟埕水洩不通，媽祖鑾轎花了半小時以上才能出廟門。

大甲媽遶境進香沿途將經過台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，抵達新港奉天宮駐駕舉辦祝壽大典後，預計14日回鑾，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，對於花蓮強震造成嚴重死傷，媽祖婆一定會賜福，保佑大家平安度過難關。

高雄林姓夫妻早上就拉著行李在廟前參拜，林妻說，丈夫多年前在加護病房時，醫師查出丈夫頭部栓塞，是全國第二例，救活機會小，當時接到病危通知情形不禁落淚，丈夫在旁安慰她「沒事，有媽祖保佑」。

林男則表示，他當時默默向媽祖祈求，如果能恢復行走，一定每年陪媽祖走全程，結果真的好轉；因此他與妻子再度實現對媽祖的承諾，要陪著媽祖走完遶境。

彰化縣長王惠美當日也到鎮瀾宮參拜大甲媽，民進黨籍在地立委蔡其昌於中午1時前往參拜；對於2022年後，民進黨籍立委級以上政治人物均未參加大甲媽進香遶境的起駕儀式，蔡其昌說，他是大甲在地人，每年都來參拜很多次，只是來的時候沒有媒體。他認為宗教信仰「不要牽扯東牽扯西」。

民眾黨黨主席柯文哲5日下午3時許，與妻子陳珮琪、市政顧問蔡壁如等人參香，柯等人從廟外徒步進入廟埕時，沿途人潮滿滿，短短2分鐘路程，走了約10分鐘，信徒溢出到鎮瀾宮周遭道路。

立法院副院長江啟臣邀日本、帛琉等八國駐台使節觀禮，由顏清標與台中市副市長黃國榮共同恭迎媽祖上轎，完成上轎大典，三尊媽祖神像在信徒歡呼下上轎。

民進黨 柯文哲 江啟臣

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