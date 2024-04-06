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台洗腎人口近5年首次負成長 有望擺脫惡名

記者沈能元、李青縈、林琮恩、陳雨鑫／台北6日電
洗腎人口去年為近五年首次負成長，推估今年洗腎人數將持續下修，台灣有望擺脫洗腎王國惡名。（本報資料照片）
洗腎人口去年為近五年首次負成長，推估今年洗腎人數將持續下修，台灣有望擺脫洗腎王國惡名。（本報資料照片）

台灣長年被稱為「洗腎王國」，每年洗腎人口約增加1.2萬人，前年台灣洗腎人口已達9.7萬多人，原預計去年逼近10萬人大關，根據健保署統計，去年洗腎人口近五年首次出現「負成長」，但洗腎總支出的醫療花費，去年仍燒掉約近447億元（新台幣，下同，約14億元），醫界推估，今年洗腎人口還會持續下降，有望擺脫洗腎王國惡名。

據健保署統計，台灣前年洗腎人口為9萬7665人、去年為9萬7262人，減少403人，人數微幅下降卻是首次負成長。

台灣腎臟病醫學會秘書長許永和表示，人數下降原因多元，包含洗腎機率高的二戰遷台老兵，因高齡死亡，以及新冠疫情曾掀一波死亡率，讓國內洗腎盛行率下降，其餘則是醫界積極協助延緩腎病病程，連帶延後洗腎時間，以及安寧緩和觀念逐漸被接受有關。

台灣近五成的洗腎患者是因慢性腎衰竭及糖尿病而起，全球糖尿病人口因高齡化、肥胖兩大因素快速攀升，台灣糖尿病罹病人數也達到220萬人。

依台灣腎病年報顯示，曾連續透析三個月以上的慢性透析患者，洗腎前就罹患糖尿病的比率，2000年約有15%，到了2020年已達到49.6%。

林口長庚營養治療科主任林嘉鴻表示，糖尿病人數攀升確實增加國內洗腎人口機率，但新一代降血糖藥物問世，對腎臟具有保護效果，大幅延緩洗腎的可能性，該藥物是降低洗腎人口的關鍵因素之一，洗腎人口有機會持續下修。

多達9.7萬的洗腎人數，每年占極大比率的健保額度，健保署在2007年支出末期腎臟病患者的醫療點數，約為400億點，金額約380億多元，占總額8.7%，到了2020年支出點值提升到708.8億點，約673億多元，占總額9.3%。

如果單以透析的花費分析，前年約為433億元、去年為446.6億元。

健保署醫務管理組長劉林義表示，透析實際使用點值有稍微下降，但健保在洗腎預算，仍維持每年2%的成長率，暫不會因為醫師努力將透析病人減少，就將預算下修，以今年的透析預算為例，已編列至460億元，其中超過4億用來鼓勵加強使用腹膜透析。

健保 預算 疫情

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