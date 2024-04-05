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嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意

記者周湘芸／台北即時報導
嘉義縣4月已經發生9起規模3以上地震。（取自氣象署網站）
嘉義縣4月已經發生9起規模3以上地震。（取自氣象署網站）

4月3日花蓮發生規模7.2大地震，而早在該地震發生前，嘉義太保也有地震發生，中央氣象署今示警，嘉義梅山斷層1906年錯動至今已逾百年，能量累積狀況要注意。有專家表示，嘉義光是這個月就已經發生9起地震，非常罕見，可能只是能量釋放，也不排除是大地震前兆；若以廣義的梅山斷層範圍來看，高鐵行經嘉義沿線要特別留意。

氣象署地震測報中心今表示，此次花蓮發生前，嘉義太保也有地震發生情形，從短時間來看嘉義近期（地震）確實較頻繁，但還是要從長時間來看，目前氣象署也加強監測梅山斷層，因為該處自1906年錯動至今已經120多年，能量累積狀況確實要注意。

地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，嘉義光是這個月就已經發生9起規模3以上地震，台灣東部地震占全台地震85%，過去西部地區很少一整個月有達9起，這個月才短短5天就達到。至於是否為梅山斷層百年周期很難說，因為周期的先決條件是不能有太多錯綜複雜斷層，不然也可能被其他斷層干擾。

他表示，一地區頻繁出現地震，可能只是在釋放能量，但這些地震規模較小，釋放能量不多，要規模6.2地震才能達一個原子彈能量，有時候也不排除是大地震前兆。無論是哪種可能，民眾有這樣的警覺都是好的。

郭鎧紋表示，梅山斷層為東西向斷層，依據經濟部中央地質調查所畫的活動範圍是到民雄，但後來有學者調查，北港高區南緣包括梅山斷層在內，沉積物下有很多盲斷層都是東西向，共同把沉積物往西推，涵蓋範圍為整個嘉義縣市，因此廣義的梅山斷層範圍可能更大，包括921地震後不久，嘉義市北邊發生2個規模6以上地震都可能是受此影響，但這部分還未在學界達成共識。

他也說，若以廣義的梅山斷層範圍來看，近期高鐵就要特別注意，因為高鐵沿線朴子、新港、太保都在範圍之內，建議行經嘉義段可放慢速度，避免出現劇烈搖晃時發生出軌等意外。

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