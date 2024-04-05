花蓮強震東華實驗室惡火 20年研究心血沒了 重建須20億

國立東華大學理工學院一館化學品疑似因為地震翻倒引發大火，火勢延燒一發不可收拾，直到4日凌晨才撲滅。（圖／花蓮縣消防局提供）

花蓮強震引發東華大學理工學院一館大火，延燒21小時至昨天凌晨才撲滅。校方表示，檢驗空氣品質沒有汙染，但化學系20多年來的實驗數據心血付之一炬，重建初估要花20億元（台幣，下同，約6200萬美元）。準副總統蕭美琴昨要求教育部 、經濟部全力協助。

來源：聯合新聞網

理工一館一樓是物理系，二到四樓是化學系及實驗室，有校內老師表示，火勢是從一樓物理系教室開始燒。東華校長徐輝明說，化學系實驗室有許多化學物質，有些屬於非水溶性溶劑，只要遇到水就有可能燃燒，還有許多氮氣鋼瓶，很有可能因高溫 爆炸，初期消防隊只能用乾粉滅火，避免延燒到其他地方。

他表示，一直到前天晚上六時多，確認化學物質燒完，消防隊轉守為攻拉水線滅火，昨天凌晨3、4時還有局部的地方復燃，一直到清晨5時才確認完全熄滅。這次燒掉5億元的實驗室與設備，若要全重建初估要花20億元。

徐輝明說，目前正鑑定起火原因，會請結構技師等鑑定單位對該館做總評估並公告，未來也會開放捐款帳號，盼大眾伸出援手。

化學系主任劉福成、電機系主任陳震宇說，每間實驗室耗材都要價數十萬元，光是設備就初估損失2億元，有12名老師的實驗室全毀，教學的資料雖有備份，研究心血都消失。有些老師與慈濟大學有合作關係，部分可前往慈濟做實驗，其餘的要再想辦法。

理工學院長黃武元說，下周會安排學生到附近大樓上課，研究生已找到相關實驗室可供進行研究，保證就學權益。

蕭美琴昨與教育部長潘文忠、經濟部長王美花到東華大學了解情況，蕭表示學校的器材與設備損失，若涉及民間廠商協調等，經濟部會全力支援教育部。

潘文忠指出，建物設備及重建，教育部高教司將全力協助，盡可能不影響學生老師上課。

據了解，花蓮沒有化學災害處理車，校方原先請北部支援滅火，但因蘇花公路坍方交通受阻，只能向南部請求支援，拉長救災時間。