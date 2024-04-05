新聞眼／地震警報未響硬拗 綠委提油救火

台灣發生規模7.2強震，許多人未收到國家級警報，立委林俊憲指氣象署的作法是「唯一可行」，還要民眾檢查是否自行關掉手機警報。（本報資料照片）

台灣發生規模7.2強震，至少造成九死1011傷，有民眾直呼「晃動比九二一大地震 還嚴重」，但許多人卻未收到國家級警報，直歎「被國家放棄」。氣象署多番解釋還校正回歸 震度，4日表示未來會彈性調整發布門檻。但有綠委仍在糾結，指氣象署的作法是「唯一可行」，還要民眾檢查是否自行關掉手機警報，簡直是提油救火。

3日花蓮強震，全台劇 烈搖晃並傳出災情。但許多民眾質疑，年初中國大陸例行發射衛星時，全國百姓的手機都收到警示，這次發生這麼大的強震，為何桃園、台北、新北、基隆、竹市、高雄桃源、屏東九如等七地都沒有收到告警？這個國家級警報到底能示警什麼？

氣象署解釋，地震預警系統是根據震央附近測站的資訊計算位置與規模，再進一步預估各縣市震度。當系統低估規模時，也會低估震度，導致某些區域未發警報；國家級警報發送條件嚴格，須規模達5.0以上且所在地預估震度達4級以上。這次是預警系統預估規模僅6.2及6.8，低於實際規模7.2，造成部分縣市預估震度未達4級，因而未發送警報。

科學有極限，但也有精進的空間，氣象署的解釋應能被多數民眾接受。事實上氣象署地震測報中心主任吳健富也說，未來將調整發布門檻有容許誤差的彈性空間，而非僅單一數值，以因應震度較大時能對民眾適時發出警報。

吳健富說，雖有七個縣市未發國家級警報，但氣象署也透過電視台與網路傳遞警報。其中電視台推播的條件為地震規模達5.0以上，縣市預估震度達3級以上；網路推播警報的發送條件為規模達4.5以上，縣市預估震度達3級以上。事實上，地震預警的涵蓋面相當足夠，關鍵是執行有無徹底、時效能不能掌握而已。

只是，民進黨容不得一點批評，立委林俊憲就說，台灣每年有感地震400多次，如果有感地震就發全國通報，手機每天至少響一次，恐被罵擾民。依照預測分區來發警報，已經是唯一可行的做法，民眾也要檢視手機是否自行把警報關掉。對於預測不夠精確，簡單做法是各地插滿觀測站，但投入成本跟效益是兩難，政府的錢不能這樣花。

林俊憲的說法看似為氣象署解套，但卻是火上澆油。首先是如果有感地震就發全國通報，手機每天至少響一次警報的說法，林俊憲根本沒搞清楚國家級警報發布條件是「規模達5.0以上、所在地的預估震度達4級以上」，驟下「每天至少響一次」的結論並無依據。而且規模5.0以上、震度4級以上的地震真的來了，畢竟保命重要，民眾會埋怨手機作響嗎？

再者，林俊憲說氣象署目前依照預測分區來發警報，已經是「唯一可行」的做法，未免畫地自限。如果真的是這樣，氣象署也不會說日後要調整作法，容許誤差的彈性空間，可見現行作法猶可改進，畢竟施政還是得考慮人民的感受。

至於「政府的錢不能這樣花」，這種說法更是含糊籠統。事實上，前瞻基礎建設2.0就有都會區強震預警精進計畫，這是政府正在做的事，目前台灣的警報系統「求快就不準，求準就不快」，林俊憲如果這麼關心地震預警，就該多花心思去了解執行情況並提出針砭，而非只是信口開河，還反問民眾是不是自行關閉手機警報。這樣的說法，會讓民眾消氣嗎？