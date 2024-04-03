新聞評論／台電四面危機 蔡政府卻拒絕停看聽

美國能源部最近批准一筆15億美元的貸款保證，協助重啟密西根州一家關閉兩年的核電廠；明年重啟後，可望運作到2051年。這是美國史上首次重啟已關閉的核電廠，希望引領清潔能源的發展。南韓政府也積極尋求活用核能，原子能安全委員會近日可望核准古里核電廠二號機延役，月城核電廠三個機組本月也將申請延役。台電目前虧損累累，但僅存的核三兩座機組卻不想延役，未免太瞎！

台電本月1日起大漲電費，儘管經濟部要求業者勿轉嫁給消費者，但有些商家已提前反映；而自行吸收勢必侵蝕業者利潤 ，不可能長久維持。令人憤怒的是，台電不思改善自身體質，讓供電結構長期扭曲而不調整；不思考自己的社會責任，不斷用火力發電碳排增加台灣環境負擔；忘卻公營事業的使命，用高昂的價格向財團買電，卻把代價轉嫁給升斗小民承受。更惡劣的是，在有機會補救的時候，卻故意裝傻把便宜穩定的核電廠逐一關掉。蔡政府錯誤的能源政策，和失去理智的台電，就像盲人騎著瞎馬一步步走向深淵。

台電這波大漲，主要是背負了數千億元的虧損，已瀕臨破產。要問，誰把台電帶到這個窘境？事實上，禍首並非經濟部所稱的戰爭引發國際能源價格上漲，而是腦袋只有「線性思考」的政府，用「非核家園」綁架了整個能源政策。在所謂的「能源轉型」過程中，即使發現火力發電的汙染嚴重也不改其志，發現風光綠電財團鯨吞了台電利潤也無意回頭，多少次跳電停電都無法驚醒蔡政府官員。總之，蔡政府面對問題和解決問題的意志及能力，薄弱到難以想像。

台電將所有虧損，都透過漲價來填補，民眾只能被動承受。問題是，各界若不積極要求政府和台電改善，即形同坐視政策擺爛。如此一來，同一噩夢未來將持續糾纏台灣，直到缺電危機爆發，直到產業癱瘓、民不聊生。大家希望看到那一天到來嗎？

伴隨電價高漲，最近台電引發爭議的是，它已面臨嚴重的「無碳權可抵減」的困境。蔡政府將火力發電比重設定為八成，因此近五年來，每年碳排都超過9000萬公噸，遠高於政府規定的上限。明年政府核定的碳排量為7749萬公噸，而台電目前則超標2000多萬公噸，偌大的差距如何彌補？蔡政府自詡是遵守國際公約和規範的政府，但面對國際社會「淨零碳排」的承諾，卻因政策錯誤背道而馳，不覺羞愧嗎？

蔡政府的能源政策，不只是貴而已，這項政策開的是環保的倒車，危害台灣又損害地球；開的是理性的倒車，不斷碰壁卻失去轉彎調整的能力。有機會解決問題，卻為了政治顏面及意識形態而硬拗，是最可怕的心態。

近兩年核能的汙名獲得洗刷。除了零碳排遠優於火力發電，發電成本也遠較綠電低廉，加上全天候穩定供電，被國際社會認定「綠能 」。因此，不少國家重新重視核電。日本在福島核災後曾下令關閉所有核電廠，如今已有十座核電廠重啟，包括東京電力公司旗下世界最大的柏崎刈羽核電廠也正申請重啟。

蔡政府卻無視國際潮流，繼續關閉核電廠。僅存的核三電廠，一號機預訂今年7月27日除役，二號機則是明年5月除役。對於外界要求核電延役，閣揆陳建仁卻輕率答稱，這需要五年安全檢查期；言下之意，此事事不關己。那麼是誰該收拾這個能源爛攤呢？是蔡英文、賴清德 、王美花，還是曾文生呢？盲人繼續騎瞎馬，將走向何方？