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無碳權可抵減 台電火力電廠最糟恐停擺

台灣新聞組／台北31日電
火力發電目前仍然是台電的主要發電方式，這會是未來台灣推動淨零的痛點。圖為台中火力發電廠。(本報資料照片)
火力發電目前仍然是台電的主要發電方式，這會是未來台灣推動淨零的痛點。圖為台中火力發電廠。(本報資料照片)

台電公司營運屢傳出危機，除了龐大的負債，如今還面臨火力電廠超額排碳恐無碳權可抵減的窘境，最糟火力電廠可能要停擺。

台電2010年改建高雄大林電廠四部燃煤機組時引發爭議及地方反彈，最後在環評審查時，有條件通過兩部機組，條件是台電每年3月底前，須完成全台火力電廠溫室氣體盤查，若超出前一年排放量的部分，須用碳權來抵銷，且以採購境內碳權為優先。

另外，也限制台電火力電廠的排碳總量，2020年（含）後不得超過2005年的排放總量，2025年後不得超過2000年的排放總量；行政院若有新減碳目標，台電也要配合調整。

後來，行政院核定台電火力電廠階段性的每年總排碳量，2020年起碳排上限為8856萬噸二氧化碳當量（CO2e），2025年起下修至7749萬噸。

但據台電統計，近五年燃煤量及排碳量都居高不下，年燃煤量在2700至2800萬噸之間，年排碳量介於9100萬噸到9800萬噸，比第一階段的目標值8856萬噸高出許多。

環境部2010年曾為誘導產業減碳，對積極減碳者核發「先期碳權」，現在事業單位可拿這些先期碳權抵減做「碳中和」，台電也各動支411.7噸及952萬噸先期碳權，抵減2020及2021年火力電廠的超額碳排。

環境部統計，目前核發的先期碳權，截至去年底剩餘額度1755萬公噸，其中台電占了絕大部分，推估約九成多。

知情人士表示，即使都讓台電買來抵減，以近年碳排居高不下來看，可能兩年內就不夠用了，若無解方，依照環評結論，台電的火力電廠恐要停止營運。

不過台電僅回應說，「暫無急迫之碳權需求」，目前仍朝擴大綠能、固碳技術等方向推動，降低電力排碳係數，循序邁向零碳電源供應結構。

台電並表示，配合政府能源轉型政策，已無規畫新增燃煤機組，並對既有亞臨界燃煤機組，規畫降載運轉、新建燃氣機組取代等方式逐步減煤。另為配合淨零轉型，台電也在超超臨界燃煤機組推行混燒氨的減碳技術，確認技術可行後逐步導入至各電廠。

台電碳權營運困境 製表／鄭朝陽、陳儷方、葉冠妤
台電碳權營運困境 製表／鄭朝陽、陳儷方、葉冠妤

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