日本小林製藥紅麴風暴 台灣至少3人受害

日本小林製藥紅麴原料流入高雄七家業者，高雄市衛生局至賣場查核相關產品是否下架。(圖／高雄市衛生局提供)

日本 小林製藥紅麴保健食品，已造成日本5人死亡、百餘人住院。台衛福部食藥署統計，截至昨天為止，台灣已有3人通報使用含日本小林紅麴產品出現腎病變，食藥署將透過食安基金補助受害民眾，協助打海外團體訴訟。

高雄一名70多歲女性去年3月急性腎衰竭就醫，去年5月開始洗腎，發病前食用含小林製藥紅麴成分的大醫生醫紅麴保健食品長達3到4年。

台中一名女性則從前年7月開始吃「諾寶紅麴膠囊」，同樣也含小林製藥紅麴成分，服用後並無不適症狀，但今年因身體不適就醫，意外診斷發現腎功能異常，她批評，選購政府認證小綠人標章的健康食品，結果吃到腎病變，「現在只求不要惡化到洗腎」。

食藥署副署長林金富表示，台中的諾寶紅麴膠囊案，已在前天通報至食藥署，台灣已累計3例通報案件。

小林製藥已揪出紅麴產品致病原因，產品中含有毒性極高的「軟毛青黴酸」。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，軟毛青黴酸相關文獻稀少，僅知有抗瘧疾用途，無詳細致病或中毒機轉，但有報告曾做過動物試驗，給予實驗鼠每公斤體重5毫克的軟毛青黴酸，約有四分之一的實驗鼠會在第3天死亡，顯示具有高毒性。

日本小林製藥執行董事渡邊表示，針對海外受害者，研議提供同等於日本國人的同等賠償。