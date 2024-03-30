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日增7例 台灣寶林案食物中毒延燒到另一分店 首見非食用粿條河粉病例

記者李青縈／台北31日電
寶林茶室食物中毒案累計28例通報，其中1名通報案例未食用粿條、河粉，而是咖哩仁當椰香飯與奶茶。(記者葉信菉／攝影)
寶林茶室食物中毒案累計28例通報，其中1名通報案例未食用粿條、河粉，而是咖哩仁當椰香飯與奶茶。(記者葉信菉／攝影)

寶林茶室食物中毒案愈演愈烈，昨單日新增7例通報，累計28人，昨通報案例中，首次出現非粿條、河粉餐點，而是「咖哩仁當椰香飯」，通報用餐地點也延燒至分店寶林咖啡館饒河店。衛福部緊急採檢到饒河店用餐的患者檢體，結果最快今天出爐，衛福部次長王必勝指出，整起案件雖擴及分店，但仍屬寶林體系案情未外擴。

據疾管署統計，截至昨天為止，寶林茶室食品中毒案通報案例已達28例，其中2人死亡、5人住在加護病房、2人住一般病房，其餘19人已返家休養。2名死亡、6名重症患者皆被驗出有「米酵菌酸」，但被高度懷疑遭米酵菌酸汙染的粿條、香蘭葉、在來米粉檢體，統統沒檢出米酵菌酸。

昨天的通報案例中，有一名37歲女性案例，是唯一沒有食用粿條或河粉類餐點，而是在寶林咖啡館饒河店，吃咖哩仁當椰香飯及冰奶茶後，出現惡心、頭暈、全身倦怠症狀，赴新光醫院就醫，此案也讓寶林食物中毒案更撲朔迷離。而新增通報案例中有一例是北市22歲女子，也在饒河店用餐，食用餐點為炒粿條。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，米酵菌酸多產生在「發酵」的米製品或椰子製品中，未曾在咖哩中發現過，椰香飯是使用椰漿加上水烹煮米飯，但椰漿非發酵產品，恐不是關鍵食材，他認為需檢驗所有食材才能釐清。

王必勝分析該名女子病程，推測恐與米酵菌酸沒有直接關係，但仍會檢驗米酵菌酸，與其他常導致食物中毒病菌。疾管署副署長曾淑慧表示，已採檢食用咖哩仁當椰香飯女子的檢體，檢驗結果最快今天出爐。

檢驗上游商粿條皆陰性

疑似遭汙染食材的檢驗結果，昨再公布提供寶林茶室粿條的上游商大粄城，販售給下游的10個粿條樣本結果，全數皆為陰性。王必勝表示，除了粿條、香蘭葉、在來米粉以外，26日於現場採檢的食材包含醬油、老抽等，檢驗結果近期將陸續出爐。

王必勝表示，寶林茶室中毒案確定與米酵菌酸有關，而米酵菌酸不像常見的下毒物質，如農藥或氰化物等，目前雖無法完全排除是人為因素，但人為下毒的機率相對低。

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