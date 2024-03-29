台灣億元富豪11萬人 66%55歲以上 3年將增至14萬人

2024年台灣超高資產客群財富報告

中信銀昨日攜手波士頓顧問公司(BCG)，公布首度調查的台灣資產淨值1億(台幣，下同，約310萬美元)及10億元客群財富管理需求報告，揭密台灣人財富從5年前的143兆元，快速成長到2023年的194兆元。

未來3年，受惠歐美央行升息觸頂激發股市利多、東南亞 成長、高技術產業發展三原因，估更將以6%的年複合成長率，2027年總財富成長到243兆元。

屆時有錢人將更有錢，「億元有錢人」累積財富從2023年的32兆成長到2027年的46兆元、人數從11萬增加至近14萬人；「10億元超級有錢人」累積財富從2023年15兆成長到2027年22兆元，人數從7000多人增加到8000多人，等同屆時平均每位「超級有錢人」握有約27億元資產。

BCG合夥人翁詩涵解釋，主因高資產客可以接觸到房地產、私募、股債投資 等不同金融商品，財富成長速度高於一般民眾，平均2023年到2027年，億元以上高資產客戶總財富規模年複合成長率估達9%，10億元以上客群成長率達10%。

中信銀分析，10億元以上台灣客財富成長力道，與新加坡 整體私人銀行業務年複合成長率逾10%相當，但新加坡是受惠東南亞特殊地理位置與供應鏈移轉效應，使得近年成長快速。

這群億元以上有錢人，2024年喜歡投資哪裡？中信銀指出，個人與家族都傾向增持日本與新加坡，企業則增持越南與印度，對歐美主要成熟國家興趣較低。

另外，有錢人關注影響出口貿易的政經問題，逾七成關注地緣政治衝突與戰爭，超級有錢人還關心貿易戰、關稅及經濟制裁，以及企業對ESG的行動。

翁詩涵指出，這群有錢人六成以上都是企業主，「億元有錢人」較年輕，66%年齡為55歲以上，「10億元超級有錢人」超過75%為55歲以上；資產配置上，相較「億元有錢人」存款與保險比重高，「10億元超級有錢人」則更愛股票、房地產與另類配置，且通常有兩套錢，逾九成持有海外資產，接近四成資產配置於海外，重視海外資產配置、家族傳承與稅務規畫。接班的二代富人中，71%資產配置目標以增值為重。