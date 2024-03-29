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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

米酵菌酸1天內可發病致死 死亡率30%到100%

記者賴昀岫、李青縈／台北29日電
寶林茶室疑似中毒事件延燒，新北市衛生局稽查中和的供貨廠商大粄城食品，發現地板、牆壁及天花板不潔，已勒令暫停作業及產品販售，員工仍忙打包產品。（記者潘俊宏／攝影）
寶林茶室疑似中毒事件延燒，新北市衛生局稽查中和的供貨廠商大粄城食品，發現地板、牆壁及天花板不潔，已勒令暫停作業及產品販售，員工仍忙打包產品。（記者潘俊宏／攝影）

經死者解剖初步證實，寶林茶室食物中毒事件與「米酵菌酸」有關，台灣大學毒理學研究所教授姜至剛表示，細胞運作要有適當能量，而細胞的發電廠即為粒線體，身體需要靠粒線體運作才能維持能量，米酵菌酸會抑制「三磷酸腺苷」（ATP）能量運作，讓身體細胞瞬間失去能量，無法運作，有致命危險。

姜至剛表示，一旦受到米酵菌酸干擾，身體所有細胞恐瞬間失去能量，耗氧強大的器官會受到損傷，病患會出現嚴重肝臟衰竭、代謝性酸中毒、全身腦部、心臟、肌肉都癱瘓。只要低濃度就可能身體無力、頭暈、腹痛、嘔吐、腹瀉等。

姜至剛說，米酵菌酸在數小時到一天內就會造成發病、死亡，其半衰期為102小時，代表每經過四天，體內米酵菌酸濃度會減少一半，所以在患者身上還會測得到。過去文獻指出，米酵菌酸死亡率介於30%至100%。

馬偕醫院急診毒物科主任蘇昱彰表示，此類細菌在食品發酵過程中產生，但中毒案例罕見。中國大陸廣東有發生過類似事情，全世界相關研究顯少。中毒的最初症狀包括疲勞、頭暈無力、胃痛、嘔吐、嚴重腹瀉和出汗，意識改變，可能有低血糖，嚴重者可能導致肝衰竭、腎損傷和昏迷。

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