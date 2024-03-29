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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

產生「米酵菌酸」菌種生長環境普通 專家憂混入台灣生態鏈

記者林琮恩／台北29日電
疫情調查專家何美鄉在「新聞放鞭炮」節目指出，產生米酵菌酸的細菌對生存環境要求不高，必須盡快找出來源，才能防止其在台灣食物鏈、生態鏈擴散。（取材自YouTube）
疫情調查專家何美鄉在「新聞放鞭炮」節目指出，產生米酵菌酸的細菌對生存環境要求不高，必須盡快找出來源，才能防止其在台灣食物鏈、生態鏈擴散。（取材自YouTube）

寶林茶室中毒案件截至昨天已釀成2死，有5患者命危搶救中。衛福部次長王必勝昨公布死者遺體解剖結果，驗出米酵菌酸毒素。疫情調查專家何美鄉今天在「新聞放鞭炮」節目指出，產生米酵菌酸的細菌對生存環境要求不高，必須盡快找出來源，才能防止其在台灣食物鏈、生態鏈擴散。

何美鄉表示，從宏觀歷史角度來看，這是台灣第一例米酵菌酸汙染事件，在全球，米酵菌酸汙染事件近百年才開始出現，第一例發生在印尼，是椰肉中的菌種產生該項毒素，後來也有因碳水化合物發酵過程產生等狀況，在非洲、中國大陸都曾發生類似事件。

「我斷定米酵菌酸已在中國落地生根。」何美鄉表示，米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌產生，該菌種在適當環境、酸鹼值合適就會繁殖，產生致命毒素，隨21世紀國際移動頻繁，細菌也會往散播，台灣爆發中毒事件，且已出現死亡案例，當務之急是找傳染源，避免汙染情況擴大。

何美鄉指出，唐菖蒲伯克氏菌對生長環境要求不高，「生長環境比較普通」，主要存在植物、土壤等自然環境中，可透過食物鏈汙染，且只要潮濕溫暖就會滋生、產生毒素，現階段調查人員應對寶林茶室所有食材進行培養，檢查有無米酵菌酸，並盡快找到來源，才能避免該菌種進入台灣植物鏈、生態鏈。

中原大學生技系教授招名威則說，從媒體照片可見，寶林茶室廚房環境髒亂，有蟑螂、刀具亂放，這與業者要結束營運等情況有關，但中毒患者的共通點是吃了粿條，第二名過世的66歲先生，其同行友人吃了炒麵就沒事，「可見這毒素不是廣泛存在廚房中，而是針對特定食材。」

疫情 印尼

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