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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

中研院山區氣候速度估算模式 全球首創 登國際期刊

記者葉冠妤、李柏澔／台北29日電
全球17處暖化最嚴重山區 製表／葉冠妤、羅方妤
全球17處暖化最嚴重山區 製表／葉冠妤、羅方妤

全球氣候持續暖化，但因山區缺乏長期運作的氣象觀測站，讓山區氣候變化難以量化，中研院研究團隊透過熱力學原理、氣候資料庫，不僅首創山區氣候速度估算模式，更首度發現美國阿拉斯加育空的乾旱地帶等全球17個區域的山脈等溫線，正以每年逾11.67公尺的速度上升，上升速度遠超過先前估計，意味著暖化程度加劇，對高海拔生態避難所的物種構成巨大威脅。

至於台灣等溫線，則每年平均上升近7公尺，高於全球平均中位數的5公尺，儘管相較前20%的11公尺，台灣不算最嚴重，但仍比平均來得高。

由中研院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰領銜的國際研究團隊，透過熱力學第二定律、地表氣候資料庫，研擬出計算山區氣候速度模式。研究成果已於前天發表於國際頂尖期刊「自然」（Nature）。

研究精準分析、描繪全球8616個山脈等溫線的垂直移動，更發現美國阿拉斯加育空的乾旱地帶、地中海盆地、俄羅斯科達爾山脈、日本山區、印尼北蘇門答臘的高原等全球17個區域的山脈等溫線，正以每年逾11.67公尺的速度上升。

沈聖峰說，除大家熟知的地表溫度上升時，山區生物會受影響，另一個研究重要發現是環境濕度也是影響山區氣候速度的關鍵，濕潤地區的地表升溫程度雖較低，但降溫也較慢，導致生物須移動比較遠，才能達到相同溫度，這是以前較被忽略的機制。

成大生命科學系副教授陳一菁則說，台灣升溫速度比全球平均快，且台灣濕度高，因此氣候變遷速度相對高，生物必須處在愈來愈高溫的壓力中，像是台灣高山茶、北台灣山毛櫸都明顯受威脅。此次研究的計算模式未來可運用在山區氣候變遷，進一步優先增強保育措施。

農業部林業及自然保育署表示，山區溫度上升，以棲息於寒冷環境且不耐高溫的物種風險最高，如山椒魚，林保署已擬訂保育行動計畫及進行域外圈養研究，以因應全球暖化所造成的影響。

植物部分，林保署說，以台灣山毛櫸為例，每年持續採種保存於種子銀行外，並持續培育種子苗及出栽至原生區域以外地區，分散氣候變遷帶來的風險，同時也透過設置保護區，禁止開發台灣山毛櫸生長區域等。

氣候變遷 暖化 高溫

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