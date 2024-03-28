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新聞評論／解決電價深淵 經部次長不應再兼台電董座

聯合報社論
台灣難擺脫扭曲、昂貴、又黑不見底的電力深淵。(本報資料照片)
台灣難擺脫扭曲、昂貴、又黑不見底的電力深淵。(本報資料照片)

政府宣布4月1日起大漲電價，經濟部除出示許多荒誕圖卡來淡化衝擊，部長王美花更要求，店家不應以電價上漲為由調整售價。這種說詞出自經濟部長之口，令人難以置信。台電是以「反映能源成本」為由調高電價，那麼，其他業者為何不能以「反映營運成本」調整售價？何況，經濟部要照顧的是產業和民生的健全發展，如今卻自我矮化為台電的代言人，角色認知何其錯亂！

一般民眾皆知，這次電價調漲，主要原因是國家能源政策錯誤所致。蔡政府廢掉了乾淨又廉價的核能，改採昂貴的天然氣及綠能，導致台電的發電成本大增，而供電變得更不穩定。為此，藍白兩黨已聯手提案要求「凍漲電價」，甚至要求電費審議會的決議須經立院同意，將在明天的院會中討論。事實上，要求「凍漲」應該只是手段，目的在迫使經濟部提出更完整可行的能源政策調整方案，而不能在錯誤中一直苟且下去，更不是政府一聲令下全民就得照單全收。

簡單地說，當蔡政府能源政策違背理性、違背成本觀念、甚至違背環保及減碳原則時，勢必要有人出來喊停。否則，這樣一路走下去，除了電價仍會持續上漲，台電仍會持續虧損，民眾更還會不斷遇到停電、跳電等種種問題。此外，那些吃飽賺飽的風電及光電業者，還會繼續在山坡平原砍樹、填埤塘，繼續寄生台電。目前看來，無論是蔡政府或未來的賴政府，都看不出對能源政策有改弦更張的意圖；因此，勢必要靠在野黨在國會積極推一把，否則台灣無法擺脫這個扭曲、昂貴、又黑不見底的電力深淵。

蔡政府8年，不僅台電被「工具化」了，許多政府部門也都被工具化了，用來幫執政黨服務，卻忘了更大更廣的國家目標。經濟部即是如此，它不斷壓榨台電要求它依執政者旨意行事，導致台電連自己的健全發展都忘記。要遂行這樣的控制，蔡政府前些年派出卸任經濟部次長楊偉甫擔任台電董座，近兩年更由經濟次長曾文生直接兼任。在這種情況下，台電的營運只在滿足政府的「政策任務」，連自己的發電架構扭曲都無法吭一聲，怎麼可能健全營運？

正因如此，當經濟部或行政院高層不斷宣布台積電在全台各地建廠的消息，這些高科技廠都是吃電怪獸，但誰來考慮台灣的電力到底夠不夠用？當力積電董事長黃崇仁表示，半導體業者想要「自建核能電廠」時，蔡政府高層和賴清德卻裝作聽而不聞。馬上就要卸任的蔡總統，顯然只想「安全下莊」，她才不會管兩個月以後的事。即將接任的準總統賴清德，對於自己將接手的能源爛攤，似乎也看不出想法。當外界建議是否讓企業界去接手核四時，又該由誰來思考其可能性及可行性？

經濟部日前宣布調漲電價時，羅列了某連鎖烘焙坊每日電費「只多兩元」(台幣，約0.063美元)的範例；遭質疑後，台電坦承，如果是有烘焙設備的廠商，一個月要增加逾台幣萬元電費。但經濟部卻說，如果烘焙坊採「時間電價」的話，每個月仍可省台幣1.7萬元。網民為此怒嗆，政府為何不採時間電價改成深夜上班，幫全民省錢！在這裡，經濟部和次長曾文生代兼董事長的台電，其實已成錯誤能源政策的共犯結構，他們不在乎供電的充足及電力成本的合理化，只把台電當成民進黨的政策工具來支使。

目前，台電有三分之一的員工年資不到5年；全台跳電頻傳，這應是主因之一。若曾文生繼續兼任董座，台電的主體意識不可能恢復，電力深淵也就無解！(轉載自聯合報社論)

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