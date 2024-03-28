寶林茶室食物中毒再添1死 4人病危 食安黑歷史被翻出

「寶林茶室」素食餐廳爆發嚴重食物中毒事件，12人身體不適，其中兩人死亡，4人仍在加護病房。(記者林俊良／攝影)

「寶林茶室」信義Ａ13店疑似食物中毒事件擴大，昨天再添一人死亡，仍有4人在加護病房搶救，一人在普通病房；檢方今天將剖驗兩名死者釐清死因。由於死者均自述食用過餐廳的粿條或河粉，新北市衛生局昨會同食藥署人員稽查供應商，要求業者在案情尚未釐清前，先自主下架回收並暫停販售。

衛福部統計，截至昨晚已有12人到該餐廳用餐後身體不適，造成兩人死亡；昨天死亡的楊姓男子急救7天，期間緊急洗腎、施打強心針、使用葉克膜，但仍不幸死於多重器官衰竭，病情與首例死亡個案幾乎一樣。衛福部表示，這屬於重大食物中毒事件，檢驗報告最快兩周內出爐。

台北市長蔣萬安已勒令轄內的寶林分店一律停業，市府法務局聯繫寶林負責人黎仿軒今派員說明。據了解，蔣萬安接獲衛生局轉報此不尋常食物中毒案例後，第一時間與市警局長張榮興通電話，要求刑警大隊調查除食物中毒外，是否有其他人為因素。

台北地檢署昨凌晨1時許指揮北市警方會同衛生單位前往餐廳，查扣食材貨單與監視器等證物，並帶回負責人黎仿軒等4人釐清餐點供應流程及食材使用狀況，全案先依食品安全衛生管理法分他字案調查，但檢方也發現該公司財務不健全，會進一步調查。

衛福部、台北市衛生局及新光醫院昨天都說明死亡個案。66歲楊姓男子本月19日前往寶林茶室信義Ａ13店用餐，吃了炒粿條、河粉等餐品，12小時內發病，曾到診所就診；21日凌晨4時許，全身盜汗送新光醫院搶救，短時間惡化成肝衰竭、敗血性休克，普遍呈現肝指數破萬、血液偏酸，昨天上午11點35分死於多重器官衰竭。

台北市衛生局長陳彥元說，該案例是非典型的食物中毒案例，症狀是疲倦、惡心、嘔吐，顯然是非常罕見的細菌性毒素。他說，醫院對病人進行常見造成食品中毒的細菌及病毒培養，包含沙門氏菌、痢疾桿菌、困難梭狀桿菌等，但目前結果都是陰性，衛生局會持續追蹤檢體檢驗狀況。

另外，衛福部食藥署現場勘驗後，已採集6大高風險食材，包括分切及未處理的高麗菜、大包裝及分裝的豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油，帶回檢驗是否含其餘罕見致病物質。

被要求暫停出貨的新北粄條供應商表示，產品主要販售給3家中盤商，中盤商再賣給四家餐飲場所，其中有2家是寶林茶室，未聽聞其他餐廳反映粄條異常。

衛福部昨晚6時舉行跨部會專家會議。衛福部次長王必勝說，根據疫調，中毒個案集中於3月19日至22日到寶林茶室用餐，都有食用粿條或河粉，這兩種食材以同樣原料製成，與會專家認為共通點是粿條和河粉，「中毒原因最可能還是從食物本身來」，但也不能排除其他可能。

專家也認為極有可能是外界推測「米酵菌酸」肇禍，食藥署、台大、北榮已訂購檢驗米酵菌酸需要標準品，預計下周展開檢驗，呼籲民眾有症狀者應通報。

寶林茶室事件風暴擴大，因相關單位尚未釐清致死原因，品牌及通路尚未有具體說法。寶林茶室北市所有分店已遭市府勒令停業，其中出事的信義Ａ13店因租約到期，將在3月底撤櫃，在微風台北車站的據點正進行改裝工程而未對外營業，但微風已啟動備案。

寶林茶室原在改裝中的據點，為避免民眾觀感不佳，有可能被替換掉，但品牌官網仍顯示「東區店準備中」。根據品牌官網，寶林餐飲2020年於饒河夜市創立，馬來西亞華裔 的創辦人黎仿軒原從事旅遊業，因疫情 轉戰餐飲，以炒粿條起家，先開設「寶林咖啡 館饒河店」，後又於台中開設第二間分店。店內原販售咖哩雞、海南雞、炒粿條等馬來料理，因創辦人為素食者，轉型為素食馬來料理餐廳，獲蔬食族青睞後，擴大版圖。

此次發生疑似食物中毒事件的寶林茶室是人氣店家，但Google評論曾出現多筆消費爭議。有顧客提及，點的是酥炸雞腿，第一口覺得滿好吃的，但下一秒立刻嚇到，裡面有根拔不出來的黑頭髮，水杯也是讓人嚇到的抹布味；也有消費者指出，砂鍋臭豆腐有像是腐敗的酸味，吃一口就不敢再吃。諸多食安負評成了寶林的黑歷史之一。

寶林餐飲去年曾傳出積欠蔬菜供應商兩個多月、近60萬元台幣貨款，業者坦言因營運不佳才拖欠款項，但這件事已經解決了。