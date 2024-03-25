麵包店每日僅增2元電費？ 藍譏台電「邏輯死亡」

4月起電價將調漲，傳出有房東通知租客要漲房租或電價，租客抱怨形同被扒兩層皮。（記者胡經周／攝影）

四月電價調整，台電以北部連鎖烘焙坊某門市為例，因無烘烤設備，每天電費增加約兩元台幣(約0.063美元)，有烘焙設備的麵包店，每天增加約十個麵包銷售額。國民黨立委李彥秀昨批台電「邏輯死亡」，不用洗衣機、冰箱、電視，電價就不會調整嗎？烘焙坊電費調幅隨便都在10%以上，更別提人力價格增加，蔡政府過去教大家「用愛發電、用肺發電」，今天有經濟部長「王美花發電」。

民眾黨立委林國成也說，台電說法莫名其妙，決定調漲電價就直接告訴全民，何必拐彎抹角、東騙西騙；蔡英文總統曾說不會大幅調漲電價，但看起來蔡執政比前總統馬英九執政時期漲幅還高，總有一天會被唾棄。

國民黨立委羅廷瑋也說，經濟部試圖解釋漲電價對小家庭、小店家的漲幅「輕微」，但小店夏天開冷氣的電費一次要繳2.5萬元台幣，若大熱天省冷氣，誰會上門？他說，工廠要用電轉動機器、農產要用電保持冷藏，大戶調漲等於生產成本增加，最終反應到產品價格，進一步推升物價，餐飲小店被迫漲價還是小市民埋單。

民進黨 立院黨團幹事長吳思瑤表示，行政部門未來在舉例上可更精確，民進黨團也會要求在穩定物價方面一定要做到最好。她強調，政府穩定民生和物價方向不變，這個調幅就是要盡可能讓大家負擔得起，針對可能通膨部分，各部會都有做配套，請大家共體時艱，民進黨團會要求行政部門對物價穩定不可偏廢。

民進黨團總召柯建銘表示，原油價格上升，電價勢必調漲；調漲電價是要經過電價審議委員會通過才算數，最後變怎麼樣，大家不必太多臆測。

而調漲電價「蝴蝶效應」浮現。除有房東 通知要調漲房租或電價「扒兩層皮」，在央行 宣布升息半碼後，房貸族更大嘆是「雙重打擊」；青年房貸族則憂心青安專案結束後會出現「反作用力」衝擊生活品質，「現在連吃飯都要省一點」。

新北有年輕租屋族抱怨，台電一宣布調漲電價後，房東立刻通知要漲電費，但房東原來收的電費就未按台電費率收費，「扒了租戶一層皮」，此次通知從每度五元漲至六、七元台幣，「漲電價讓租客被扒了第二層皮」。

有房東說，因無法確定同層樓所有租戶用電會不會超過700度或1000度，才抓平均值計算，但租戶卻認為房東應該設置獨立電表計價，而不是讓所有人均攤。知名租屋網也有許多物件指出「因應台電漲價，電費一度六元」，網友還分享已被房東預告下月要漲到一度七元。

柳小姐在板橋租五坪大、沒對外窗的房間，租金台幣9000元，房東雖未調漲電價，但已預告明年房租漲台幣1500元。她說，房東告知電價連二年調漲，加上央行升息導致房貸利率調高，經營成本愈來愈高，不得不漲租。

「租屋市場房客是弱勢」，新北市法制局主任消保官王治宇說，許多案件多在退租後才敢申訴，畢竟被迫搬家很麻煩。他說，內政部住宅租賃定型化契約規定，房東計收電費額度不得超過台電所定夏月及非夏月用電量最高級距每度金額，這次調漲後夏季最高電費突破七元，房東可能調漲。