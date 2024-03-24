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《城翼》首本專書彙整200張照片 看台中州廳百年故事

記者陳秋雲／台中即時報導
台中州廳進行修復工程，預計明年底完成。文化局出版專書介紹百年歷史。（聯合報系資料照片）
台中州廳進行修復工程，預計明年底完成。文化局出版專書介紹百年歷史。（聯合報系資料照片）

台灣台中市文化局出版《城翼—台中州廳的百年翱翔》新書，由中興大學歷史系副教授游博清及寫作中區發起人朱書漢共同執筆，收錄逾200張自日治時期至今的州廳建築、周邊街景、相關人物和事件等史料照片，輔以插畫圖解。將在全台各大實體及網路書店販售，台中市各區圖書館近期將開放借閱。

「台中州廳」是百年古蹟，2020年啟動修復工程，預計明年底開放，經過藍綠爭議，市府拍板原建築辦公廳舍由文資處等單位進駐，逾半空間用作為展覽空間。

《城翼—台中州廳的百年翱翔》一書，讀者可輕鬆了解台中州廳各時期擴建經過，以及馬薩式屋頂、老虎窗、牛眼窗等建築特色，還可一窺州廳的小祕密，像是中山廳一樓的地下避難室、屋頂裡面的貓道，已不存在的澡堂、鍋鑪及煙囪等，還有橫跨百年的常民生活樣貌，從古到今、由裡到外，是認識台中州廳最珍貴完整的第一本入門書。

文化局24日舉辦新書發表會，邀請作者分享寫作心路歷程；專題講座、走讀活動由主持修復工程建築師郭俊沛、中區再生基地發起人蘇睿弼分享州廳建築特色，帶領民眾了解這座世紀建築對城市發展的影響。

文化局長陳佳君表示，去年已順利完成州廳主體修復，文化局出版專書，希望讓民眾更深刻認識這座獨一無二的迷人古蹟。

立法院副院長江啟臣說，州廳歷史從1913年落成至今已有111年，專書兩位作者𢑥集紀錄珍貴史料，很不容易，古蹟建築看起來熟悉，卻不見得了解歷史脈絡，他希望大家一起看「城翼」，來聽「州廳的故事」。

文化局表示，國定古蹟台中州廳是由日治時期台灣總督府技士森山松之助設計，1913年落成，經歷四期擴建與修復，奠定今日規模，是日治時期台灣官廳建築的代表之一。

台中州廳作為地方政府行政系統的核心，百年來帶領台中一路從廳、州、省轄市，躍升為台人口數第二大的直轄市，見證台中城市現代化的發展歷程，周邊場域更承載著市民的生活記憶。但

台中州廳已有111年歷史，建築格局與設計藝術，全台僅有。（文化局提供）
台中州廳已有111年歷史，建築格局與設計藝術，全台僅有。（文化局提供）

古蹟 復工 江啟臣

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