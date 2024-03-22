台股首次收盤衝上2萬大關締造歷史紀錄 市值突破64兆

台股21日收盤站上2萬點大關，締造歷史紀錄。（記者陳正興／攝影）

美國聯準會（Fed）維持利率不動，主席鮑爾釋出中性偏鴿訊息，激勵全球股市，台股 昨日由台積電 、鴻海領攻，電子、金融、傳產族群均有表現，終場大漲414點收2萬199點，首次收盤站上2萬點大關，締造歷史紀錄。

台股昨日亮麗表現寫下五大亮點，首先是加權指數在8日、13日兩次挑戰2萬點卡關後，昨日再度攻堅，最高衝上2萬199.3點，終場收在2萬199.09點，盤中、收盤均為新高，為台股史上最佳成績。

其次，集中市場市值單日增加1.3兆元（台幣，下同，約410億美元）至64.2兆元，改寫歷史新高紀錄；上市櫃合計市值首度突破70兆元，達70.3兆元，亦創造新里程碑。第三是加權指數單日上漲414點，是今年以來第三大漲點。第四是權王台積電上漲3.4%收784元，平本月8日、14日的收盤歷史高點，收盤市值20.3兆元亦追平歷史高點。

第五是三大法人共買超357.3億元，金額為今年第六多。外資昨日認錯回補183.6億元，終止連四賣，累計今年以來買超1797.4億元；外資在台指期留倉部位，由前一日淨空單4788口，大增多單8920口，轉為淨多單4132口。投信受惠高股息ETF進場效應，持續買超112.2億元，連15買、累計買超976.6億元，今年來買超1127.4億元；自營商買超61.4億元，終止連二賣，買超金額今年第四多；八大公股券商調節62.7億元，終止連六買。

Fed宣布維持利率不變，並釋出今年降息三次訊號後，美債殖利率 大幅走低，美股四大指數同步拉尾盤收高，台股昨天跟進展開反攻，收盤正式站上2萬點，成交量4943.7億元。

在買盤回補下，14檔千金股大多收紅，信驊、大立光、祥碩等下跌；另有38檔個股收盤改寫掛牌後新天價，包括嘉澤、華城、聚陽、智易、力成、中興電、中磊、和碩等。