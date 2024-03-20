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歲修釀塞機 桃機扛責懲10人 副總記大過

台灣新聞組╱台北20日電
桃園國際機場南跑道年度歲修，卻造成嚴重塞機。(記者黃仲明／攝影)
桃園國際機場南跑道年度歲修，卻造成嚴重塞機。(記者黃仲明／攝影)

桃園機場南跑道在本月初進行3天歲修工程，沒想到在首日天就發生班機大亂、嚴重塞機甚至轉降的問題，引爆民怨。機場公司今天將舉行記者會公布檢討報告，據悉，報告中指出，技術與行政面有6大疏失，總計10人遭懲處，其中負責督導航務的副總李俊德被記大過一次，另外，董事長楊偉甫及總經理范孝倫自請處分。

本報系聯合報報導，桃機封閉南跑道進行年度歲修，自去年9月開始規畫，施工範圍分4區，影響跑道長度達1800公尺，施工項目包含瀝青混凝土底層及面層之分層跑道刨除鋪築、冷卻養護、標線復舊繪設及航空地面燈具拆除及復舊等，規畫需要關跑道54小時。

檢討報告並就技術面、行政面、資訊揭露面提出檢討改善建議。技術面部分認為工程規畫未盡周全、橫向溝通協調不足；行政面部份檢討長時間關跑道維護作業未臻完備、相關行政事宜不夠嚴謹；資訊揭露面則認為，缺乏對旅客及一般民眾的宣導，飛航公告發布時間可適度提前。桃機公司並針對上述檢討項目提出四大點策進作為。

至於懲處及究責部分，董事長楊偉甫、總經理范孝倫兩人，對於監督之責未盡完備，向交通部自請處分。最終有兩位副總遭懲處，其中負責督導航務業務的副總李俊德記大過一支，另外作業層級包含處長及以下層級主管8人也遭議處，其中航務處長王華駿記過兩次。

台北中國時報報導，國民黨立委廖先翔表示，為什麼會出現班機延誤情形？從報告看來，可能跟塔台調度部分有關，桃機未來應該預作跑道封閉所帶來相關衝擊，調整優先順序。例如貨機協調延後，讓客機優先之類。

除了機場公司10人遭處分，董事長楊偉甫及總經理范孝倫也自請處分，建議記過1次。對這次塞機事件，王國材曾表示，相關單位都很專業但確有大意處，懲處範圍是否擴及桃機公司以外單位，王國材昨晚不願鬆口，僅表示，今天下午3點的記者會公布。

桃機3月初南跑道歲修，卻造成嚴重塞機。桃機檢討報告出爐，其中負責督導航務的機場公...
桃機3月初南跑道歲修，卻造成嚴重塞機。桃機檢討報告出爐，其中負責督導航務的機場公司副總經理李俊德遭記大過一支。(記者季相儒／攝影)

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