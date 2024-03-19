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「周處除三害」熱映 陸學者：心靈撞擊式治癒

台灣新聞組／台北19日電
阮經天（中）在「周處除三害」擔綱演出，在大陸票房火熱。（圖／一種態度提供）
阮經天（中）在「周處除三害」擔綱演出，在大陸票房火熱。（圖／一種態度提供）

春節過後的3月往往是中國大陸華語電影市場最冷淡之際，台灣小製作影片「周處除三害」卻意外成為爆款。截至16日，該片票房已接近5億元（人民幣，下同），已經擊敗好萊塢大片「沙丘2」。

中新社報導，從「榜三通緝犯」追殺榜一榜二，到主角陳桂林在靈修禮堂內連續槍殺頑固邪教徒，「周處除三害」既有黑道火併的暴力元素，又有Cult（邪典）片屬性拉滿的駭人場面，極具衝擊力的節奏和畫面令不少觀眾直呼即使不帶腦子，也能看個盡興。

該片大陸首映當日，即登上CCTV6的「今日影評」，被稱為黑色幽默、港式黑幫片、台式怪誕片的混搭。中國傳媒大學戲劇影視學院教授索亞斌評價說，這種融會貫通，將多種類型、多種風格揉在一起是這部電影特別鮮明的一個特色。 　　

中國藝術研究院電影電視研究所所長趙衛防撰文表示，黃精甫導演延續了其一貫的隱喻性表達等美學風格。只不過，「周處除三害」不再像其他台灣治癒系電影那樣進行田園牧歌式撫慰治癒，而是心靈撞擊式的治癒。

電影情節之外，該片中文名「周處除三害」在網上掀起了對「晉書」、「世說新語」等典籍中真實歷史的考古；英文名The Pig, The Snake, And The Pigeon（豬、蛇、鴿子）則引發了網友對佛教思想中「痴、嗔、貪」三毒的討論。亦有媒體扒出影片中「尊者」在台灣的原型通過靈修組織精神控制信眾之怵目驚心，中國反邪教網等也發文曝光現實版邪教組織更為恐怖的洗腦手段，以敲警鐘。 

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