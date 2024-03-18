我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駕駛抱怨阻塞交通 金山海灣大橋擬自行車僅周五-周日上橋

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

台積電先進封裝廠 落腳嘉義科學園區 預定2029年完成開發

記者魯永明、黃于凡、李宗祐／嘉義即時報導
施工中的嘉科園區空中鳥瞰情形。(圖／嘉縣府提供)
施工中的嘉科園區空中鳥瞰情形。(圖／嘉縣府提供)

台灣行政院副院長鄭文燦18日上午在嘉義縣府宣布，台積電在嘉義科學園區先進封裝廠新廠投資案。行政院斥資70.63億元台幣(約2.27億美元)在嘉義縣台糖太保農場88公頃土地開發的嘉科園區，去年5月23日動工，同步啟動招商，預定2029年完成開發，台積電先進封裝廠進駐投資，嘉科、南科、竹科鏈成世界半導體重要產製基地。

去年嘉科園區動工，行政院長陳建仁、經濟部長王美花、縣長翁章梁等人持鏟動土，當時還未宣布台積電先進封裝廠，當初估計2029年完成開發，可創造380億元台幣(約11.96億美元)年產值、5700個就業機會，園區實驗中學預計今年招生，加上台積電投資產值規模更大。

陳建仁動工致詞說，嘉科從核定到動工一年三個月，速度相當快，蔡英文總統上任以來，在嘉義以南開發10個科學園區，讓南部發展高科技產業，相信嘉科結合既有產業園區、實驗中學，會有很不一樣的發展。

台灣行政院副院長鄭文燦18日在嘉義縣府宣布，台積電在嘉義科學園區先進封裝廠新廠投...
台灣行政院副院長鄭文燦18日在嘉義縣府宣布，台積電在嘉義科學園區先進封裝廠新廠投資案。(記者李宗祐／攝影)

嘉科在2021年9月由時任行政院長蘇貞昌宣布興建，南科管理局長蘇振綱說，嘉科位置銜接中科、南科，將結合既有產業基礎、實驗中學、鄰近高鐵站，延伸南台灣科技廊帶，讓嘉義在西部科技走廊扮演重要角色；當時嘉科園區定位「精緻多元、優生活、節能永續」，將發展數位醫療、智慧農業、精準健康、智慧載具等產業，見在新增台積電先進封裝廠。

針對外界關心嘉科園區水電是否充足問題？民進黨立委蔡易餘之前邀台電、自來水公司等單位現勘討論，依台電規畫，嘉科園區用電需求為31.7萬瓩，初期配電5萬瓩，會由鄰近糠榔D／S引供，同時施作161kV直供用戶部分，配合園區開發，2025年12月兩迴線地下電纜全部完成。

水公司表示，嘉科園區用水，依國科會資料預估2025年需求量5000噸，會從故宮南院旁既有管線直接供應，並隨嘉科廠商進駐至2027年，需求達3萬，約增2.5萬噸。水公司指出，將從馬稠後南送線引接，也從雲林湖山水庫接新港幹管延伸16.2公里至此，滿足用水量；另南科局規畫再生水預計2027年可供1萬公噸，還有計畫中的海水淡化廠，供水沒有問題。

台積電 投資 就業

上一則

太平島碼頭整建啟用 蔡卸任前是否登島受矚目

延伸閱讀

瘦肉精風波 陳建仁：月底前訂食品檢驗結果異常SOP

瘦肉精風波 陳建仁：月底前訂食品檢驗結果異常SOP
立委遭恐嚇案頻傳 行政院長陳建仁：已掌握IP來自境外

立委遭恐嚇案頻傳 行政院長陳建仁：已掌握IP來自境外
在野推陸配入籍年限縮短 陳建仁：無規畫

在野推陸配入籍年限縮短 陳建仁：無規畫
陳建仁答詢火爆 3度嗆不留任 韓國瑜打圓場

陳建仁答詢火爆 3度嗆不留任 韓國瑜打圓場

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事