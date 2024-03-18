台積電先進封裝廠 落腳嘉義科學園區 預定2029年完成開發

施工中的嘉科園區空中鳥瞰情形。(圖／嘉縣府提供)

台灣行政院副院長鄭文燦18日上午在嘉義縣府宣布，台積電 在嘉義科學園區先進封裝廠新廠投資 案。行政院斥資70.63億元台幣(約2.27億美元)在嘉義縣台糖太保農場88公頃土地開發的嘉科園區，去年5月23日動工，同步啟動招商，預定2029年完成開發，台積電先進封裝廠進駐投資，嘉科、南科、竹科鏈成世界半導體重要產製基地。

去年嘉科園區動工，行政院長陳建仁、經濟部長王美花、縣長翁章梁等人持鏟動土，當時還未宣布台積電先進封裝廠，當初估計2029年完成開發，可創造380億元台幣(約11.96億美元)年產值、5700個就業 機會，園區實驗中學預計今年招生，加上台積電投資產值規模更大。

陳建仁動工致詞說，嘉科從核定到動工一年三個月，速度相當快，蔡英文總統上任以來，在嘉義以南開發10個科學園區，讓南部發展高科技產業，相信嘉科結合既有產業園區、實驗中學，會有很不一樣的發展。

台灣行政院副院長鄭文燦18日在嘉義縣府宣布，台積電在嘉義科學園區先進封裝廠新廠投資案。(記者李宗祐／攝影)

嘉科在2021年9月由時任行政院長蘇貞昌宣布興建，南科管理局長蘇振綱說，嘉科位置銜接中科、南科，將結合既有產業基礎、實驗中學、鄰近高鐵站，延伸南台灣科技廊帶，讓嘉義在西部科技走廊扮演重要角色；當時嘉科園區定位「精緻多元、優生活、節能永續」，將發展數位醫療、智慧農業、精準健康、智慧載具等產業，見在新增台積電先進封裝廠。

針對外界關心嘉科園區水電是否充足問題？民進黨立委蔡易餘之前邀台電、自來水公司等單位現勘討論，依台電規畫，嘉科園區用電需求為31.7萬瓩，初期配電5萬瓩，會由鄰近糠榔D／S引供，同時施作161kV直供用戶部分，配合園區開發，2025年12月兩迴線地下電纜全部完成。

水公司表示，嘉科園區用水，依國科會資料預估2025年需求量5000噸，會從故宮南院旁既有管線直接供應，並隨嘉科廠商進駐至2027年，需求達3萬，約增2.5萬噸。水公司指出，將從馬稠後南送線引接，也從雲林湖山水庫接新港幹管延伸16.2公里至此，滿足用水量；另南科局規畫再生水預計2027年可供1萬公噸，還有計畫中的海水淡化廠，供水沒有問題。