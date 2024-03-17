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黄埔百年慶國軍該「踢正步」嗎？ 國防學者這樣看

記者洪哲政／台北即時報導
近年陸官校慶，校友都會組團參加分列式。圖為2023年6月11日，校友正步連在中正紀念堂練習踢正步。（本報資料照片）
近年陸官校慶，校友都會組團參加分列式。圖為2023年6月11日，校友正步連在中正紀念堂練習踢正步。（本報資料照片）

國防部規畫陸軍官校100周年校慶參演部隊將著野戰服實施正步分列，國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲昨日表示，外界應尊重軍隊指揮權責，民主化與軍事文化也須相互理解。

國防部堅持在黄埔百年校慶實施大規模正步分列，引起爭論，一則認為國軍任務頻繁，練習正步曠日廢時，無助實際戰訓，且正步僅北韓、緬甸等極權國家實施，有窮兵黷武意涵。

蘇紫雲說，對黄埔百年校慶儀程，國軍各聯兵旅、軍事院校各以100人組成校閱部隊，形式為正步、端槍或肩槍等操典細節，屬於軍隊指揮權的權責，外界應予尊重，民主化與軍事文化也須相互理解。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（記者邱德祥／攝影）
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（記者邱德祥／攝影）

他說，台灣已第8次總統直選，國軍早已國家化，民主也逐漸深化為公民社會。因此對國防事務的理解應更深入，戰略文化、軍事社會的重要性更高於飛機坦克大砲等武器裝備。舉例言，所謂的閱兵方式，法國國慶允許各單位維持自己傳統的步伐與操典，如外籍兵團持斧頭、特戰部隊、一般步兵持槍、端槍等不一而足。類似軍事文化的尊重也可在義大利、西班牙等民主國家的閱兵式看到。可以說，民主憲政主義重視的是對民主、共和的效忠團結，至於各部隊儀式性操典就是多元文化之一，正也與民主精神輝映。

對過去曾有「務實的台獨工作者」主張的準總統賴清德，擔任三軍統帥後應否出席黃埔百年校慶？蘇紫雲說，此自需尊重其統帥權與「國防體制」的決定，所謂國防體制依「國防法」規範為總統、國安會、行政院、國防部所組成，因此將由國防體制高層共同決定。但依照蔡總統任內甚至夜宿陸軍官校的潛力來看，對軍人高度敬重的賴清德出席慶典應可樂觀期待。

蘇紫雲表示，黃埔軍校為台灣代表性的軍事院校，具有莊嚴的歷史意義，因此1924年創校以來時值百年校慶自需隆重，更凸顯共軍於1927年建軍武裝分裂中國的歷史事實。

國防部 賴清德 義大利

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