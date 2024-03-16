因照顧而離職 台灣逾15萬人無法工作

隨著台灣高齡又少子化，民間團體推動「長照安排假」，盼政府給予照顧者更多支持力道，能達到照顧不離職。(記者曾學仁／攝影)

家人突然因病倒下，照顧責任大多落在職場打滾的子女身上。許多人想兼顧工作與照顧，雖然有家庭照顧假，根據勞動部2022年統計，過去一年請過家庭照顧假的女性有6.5%，男性僅3.2%；一旦想請假，職場常見的歧視 與不平等待遇為「請假刁難」，其次為言語歧視、要求加班等，照顧者身心煎熬。

高齡加上少子化，台灣自2016年起，年減18萬勞動力，照顧者一旦離職，人才流失，也造成勞動力折損。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，如何減少離職照顧，不僅是個人困境，也是國家勞動力危機與企業經營重要課題。

照顧家人與工作都需要投注時間與心力，若無法兼顧，勢必擇一，離職不是意外的選擇。勞動部2017年統計，每年13萬人因照顧離職。台灣愈來愈老，2023年5月主計總處統計，25到64歲未就業者286.5萬人，其中因照顧65歲以上家人無法工作者5.25%，顯示照顧離職人數每年已逾15萬人。

留在職場的照顧者，也不斷面臨「是不是該回家照顧長輩」的掙扎與拉扯，不論男女，為了照顧家庭成員而考慮離職者，皆超過六成；至於不考慮離職者，原因以「經濟因素考量」最高，分別占三成。顯示為了兼顧工作與照顧，許多留在職場的照顧者面臨「蠟燭兩頭燒」的窘境。

根據性別平等法，勞動部推動「家庭照顧假」，一年可請七天，但合併事假計算，僅有公務單位單獨設立家庭照顧假，且不扣薪。但在一般民間企業，請家庭照顧假等於請事假，天數有限制，又會扣薪，加上以台灣不健康餘命平均八年來看，家庭照顧假僅能撐過最緊急的急性照護期。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，當家人倒下，照顧者得重新盤點自身資源、媒合人力、整理出院後回到家中的環境、購買輔具等，絕對不是7天可以完成。家總倡議的「長照 安排假」來自日本提供一名年長者子女有93天有薪「顧老假」的發想，「顧老假」可分為三次，並由勞工 保險支出67%薪水，安排長輩照顧計畫。

陳景寧說，家庭照顧假提供民眾育兒及顧老所需，但一年七天太少，職場上民眾為照顧家人請假太多是「被辭職」的主因，更有許多人擔心影響升遷不敢請假、不願說出自己是照顧者，長照安排假可減少勞工頻繁請假，此為照顧不離職的配套措施，政府應給予照顧者更多支持力道。