我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

因照顧而離職 台灣逾15萬人無法工作

記者沈能元、陳雨鑫、葉冠妤╱台北16日電
隨著台灣高齡又少子化，民間團體推動「長照安排假」，盼政府給予照顧者更多支持力道，能達到照顧不離職。(記者曾學仁／攝影)
隨著台灣高齡又少子化，民間團體推動「長照安排假」，盼政府給予照顧者更多支持力道，能達到照顧不離職。(記者曾學仁／攝影)

家人突然因病倒下，照顧責任大多落在職場打滾的子女身上。許多人想兼顧工作與照顧，雖然有家庭照顧假，根據勞動部2022年統計，過去一年請過家庭照顧假的女性有6.5%，男性僅3.2%；一旦想請假，職場常見的歧視與不平等待遇為「請假刁難」，其次為言語歧視、要求加班等，照顧者身心煎熬。

高齡加上少子化，台灣自2016年起，年減18萬勞動力，照顧者一旦離職，人才流失，也造成勞動力折損。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，如何減少離職照顧，不僅是個人困境，也是國家勞動力危機與企業經營重要課題。

照顧家人與工作都需要投注時間與心力，若無法兼顧，勢必擇一，離職不是意外的選擇。勞動部2017年統計，每年13萬人因照顧離職。台灣愈來愈老，2023年5月主計總處統計，25到64歲未就業者286.5萬人，其中因照顧65歲以上家人無法工作者5.25%，顯示照顧離職人數每年已逾15萬人。

留在職場的照顧者，也不斷面臨「是不是該回家照顧長輩」的掙扎與拉扯，不論男女，為了照顧家庭成員而考慮離職者，皆超過六成；至於不考慮離職者，原因以「經濟因素考量」最高，分別占三成。顯示為了兼顧工作與照顧，許多留在職場的照顧者面臨「蠟燭兩頭燒」的窘境。

根據性別平等法，勞動部推動「家庭照顧假」，一年可請七天，但合併事假計算，僅有公務單位單獨設立家庭照顧假，且不扣薪。但在一般民間企業，請家庭照顧假等於請事假，天數有限制，又會扣薪，加上以台灣不健康餘命平均八年來看，家庭照顧假僅能撐過最緊急的急性照護期。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，當家人倒下，照顧者得重新盤點自身資源、媒合人力、整理出院後回到家中的環境、購買輔具等，絕對不是7天可以完成。家總倡議的「長照安排假」來自日本提供一名年長者子女有93天有薪「顧老假」的發想，「顧老假」可分為三次，並由勞工保險支出67%薪水，安排長輩照顧計畫。

陳景寧說，家庭照顧假提供民眾育兒及顧老所需，但一年七天太少，職場上民眾為照顧家人請假太多是「被辭職」的主因，更有許多人擔心影響升遷不敢請假、不願說出自己是照顧者，長照安排假可減少勞工頻繁請假，此為照顧不離職的配套措施，政府應給予照顧者更多支持力道。

歧視 勞工 長照

上一則

女疑心臟不適釀車禍「疊羅漢」 醫籲：開車胸悶勿強忍

下一則

黑白集／「待退者」見「無業者」 蔡英文的政治貼皮術

延伸閱讀

裸辭空窗3個月超後悔 她提2重點勸：千萬別衝動

裸辭空窗3個月超後悔 她提2重點勸：千萬別衝動
虐童案／社工高壓負荷大 地方憂爆離職潮

虐童案／社工高壓負荷大 地方憂爆離職潮
3年銷量未達標 長城汽車中高層紛離職 老董總裁自罰仍沒起色

3年銷量未達標 長城汽車中高層紛離職 老董總裁自罰仍沒起色
韓男離職報復 刪掉4216公司檔案… 下場曝光

韓男離職報復 刪掉4216公司檔案… 下場曝光

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜