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A了1億美元？陳時中曝BNT採購資料 吳子嘉：貪汙未遂

記者林孟潔／台北14日電
美麗島電子報董事長吳子嘉因曾於政論節目表示「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，遭陳時中（中）提告求償1000萬元台幣。陳時中13日出庭作證。（記者曾原信／攝影）
美麗島電子報董事長吳子嘉因曾於政論節目表示「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，遭陳時中（中）提告求償1000萬元台幣。陳時中13日出庭作證。（記者曾原信／攝影）

美麗島電子報董事長吳子嘉去年指衛生福利部前部長陳時中「靠疫苗A了1億美元」，陳提告求償1000萬元台幣（31.8萬美元），台北地方法院昨開庭，陳時中作證提及與BNT公司談妥採購500萬劑、每劑43美元，吳子嘉說與郭台銘採購的疫苗一劑價差13美元，稱陳「貪汙未遂」6500萬美元。

陳時中說，政府當時疫苗政策包括扶植國產疫苗、多樣性採購國外疫苗，採購程序先由疾病管制署（CDC）蒐集資料，由專家小組討論疫苗是否有效、採購與否、大致購買數量等，再交給採購小組定案後，由CDC報請行政院後採買。

2020年9月間，東洋、雅各臣分別來洽談採購事宜，但兩家提出數量龐大，政府不可能跟單一公司購買如此大量疫苗，且雅各臣只有意向書，未提出正式授權而破局。

2020年10月30日東洋曾提出公文，數量及價格為200萬劑、每劑78.36美元，不含冷鏈費用及稅金，「金額太高了，我沒有辦法同意」，東洋隨後也對外宣布採購案無法繼續。

陳時中表示，2020年11月11日與BNT總公司聯繫，雙方洽談順利，數量及價格為500萬劑、每劑43美元；隔年1月8日，因對方不同意新聞稿中出現「我國」二字，疾管署改為「台灣」，BNT公司事隔一周以全球供貨問題為由暫緩採購案，未將合約回傳。

吳子嘉庭末說，感謝陳時中到庭將資料公諸於世，衛福部與德國BNT公司確有個失敗合約，內容為500萬劑、每劑43美元，而郭台銘成功以每劑30美元採購疫苗，一劑落差13美元，總價差高達6500萬美元，稱陳時中是「貪汙未遂」。

陳時中回應，郭台銘是以1500萬劑談價碼，非500萬劑，數量差距大，且政府與BNT公司洽談是訂3月供應，郭台銘則是9月，時間上也有落差；再者，買貴跟貪汙未遂不同，邏輯上講不通，完全是惡意汙衊。

疫苗 陳時中 BNT

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