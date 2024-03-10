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台股股息連3年突破2兆 台積電今年將發3371億

記者王皓正／台北10日電
台積電今年將發放3371億台幣股息 。（本報系資料照片）
台積電今年將發放3371億台幣股息 。（本報系資料照片）

上市櫃公司股利政策密集出籠，股息股利蓄勢待「發」。台積電今年合計將配發3371.1億元（台幣，下同，約107.2億美元）現金股息，聯發科、聯電也將分別發放879.8億元、375.8億元，在股息水準攀升之下，台股今年總股息將上看2兆元，位居歷年來第三高，並連三年突破2兆大關。

當前台灣的貨幣政策仍處相對寬鬆水準，加上銀行的定存利率尚處低檔，若今年台股上市櫃公司發放的現金股息維持高檔水位，未來現金股息發放時，仍然可望啟動台股新一波資金行情。

近期隨著決定股利政策的企業董事會密集召開，台灣超過1,800家的上市櫃公司中，截至9日為止，已經有六、七百家的公司甫宣布最新的股息股利配發政策，今年總共將配發9396.1億元的現金。

根據法人圈的普遍預估，等到台股所有上市櫃公司的股利政策全數出爐後，預估今年的總現金股息，將有機會達到2兆元的水準，可望位居歷年來第三高，僅次於2022年、2023年，並連續三年突破2兆元大關。

目前在已經公布股利政策的上市櫃公司中，以台積電全年擬配發每股現金股息13元，股息合計3371.1億元，再度奪下「現金王」的寶座，聯發科879.8億元、聯電375.8億元，股息配發水準也都不遑多讓，暫居二、三。

另外，中華電、台塑化、統一等，也將分別配發369.1億元、190.5億元、170.4億元，顯示去年營運維持一定水準。

其他現金股息發放逾80億元的公司，還包括台達電、台灣大、遠傳、光寶科、統一超、大立光、國巨、研華等。

台新投顧副總黃文清表示，若以當前上市櫃公司的現金股息、股本交互計算，今年台股發放的現金股息總額，預估將可達到2兆元，為史上第三高，今年上兆股息的潛在資金狂潮，仍然可望躍居為台股強大的動能後盾。

第一金投顧董事長陳奕光則認為，即將在今年年中除權息的台股上市櫃科技、傳產、金融等龍頭公司，其後續的填權息進展如何，預期將是台股今年的除權、除息行情，能否實際發酵的重要關鍵指標。

台股 三高 台積電

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