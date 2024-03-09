紐約大都會歌劇院 6月首次訪台

大都會歌劇院的「羅密歐與茱麗葉」將在亞洲巡演，6月在台北演出。(記者許君達／攝影)

紐約大都會歌劇 院(The Metropolitan Opera)7日召開記者會，宣布交響樂 團將於今年夏季在亞洲巡演，於6月19日至6月30日間到台灣、韓國和日本等地演出，其中6月29日和30日，將在台北國家音樂廳登台；這將是該院史上首次前往台灣演出。

亞洲巡演的陣容，由大都會的首席指揮家聶澤-賽金(Yannick Nézet-Séguin)領銜，以及客座女高音奧羅佩薩(Lisette Oropesa)、女中音加蘭察(Elīna Garanča)和男低音范霍恩(Christian Van Horn)等人。

大都會歌劇院交響樂團成立於1883年，是全球最富盛名的音樂表演團隊，歌劇伴奏與交響樂演奏均為世界頂級水平；歌劇院總經理蓋爾伯(Peter Gelb)表示，在新媒體時代，大都會歌劇院雖然擁有全球最龐大的遠程聽眾群體，但讓他們走進劇場，實際感受演出仍非常重要，因此樂團需要定期前往各地巡演。

今年度的全團亞洲巡演，將是大都會歌劇院交響樂團陣容最龐大的一次，而台灣和韓國更是史上首次登陸。

在台北的兩場演出，分別在6月29日下午2時30分和30日晚7時30分；29日的曲目包含古諾(Gounod)的歌劇「羅密歐與茱麗葉」、布拉姆斯(Brahms)的「第一交響曲」以及一組新創作的當代作品Hynm for Everyone。

30日的曲目包括華格納(Richard Wagner)的「飛行的荷蘭人」序曲、德布西(Claude Debussy)的「佩雷亞斯與梅利桑德」選段、莫札特的多首詠嘆調以及馬勒(Gustav Mahler)的「第五交響曲」