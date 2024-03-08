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囤房戶數擬排除11類屋 共有房地擬單獨計戶

記者翁至威／台北8日電
財政部昨預告囤房稅子法，明定十一大類應稅房屋免納入囤房稅戶數計算。本報資料照片
財政部昨預告囤房稅子法，明定十一大類應稅房屋免納入囤房稅戶數計算。本報資料照片

財政部昨天預告囤房稅子法，明定11大類應稅房屋免納入囤房稅戶數計算，包含公有房屋、社會住宅、包租代管、獎勵停車位、長照機構宿舍等，都可排除。

新修訂的「房屋稅條例」（囤房稅2.0）將於今年7月上路，非自住住家房屋稅率由現行1.5%至3.6%調升為2%至4.8%，並要求所有縣市政府均應訂定囤房稅、全國歸戶、全數累進課徵。

財政部昨預告子法「戶數認定及申報擇定辦法」。

根據草案，財政部明列11大類應稅房屋，由於有其政策目的或特定原因，不納入囤房稅戶數計算。11大類房屋包含公有房屋、社會住宅、包租代管、勞工宿舍、獎勵停車位、管委會或避難空間、公同共有房屋、長照機構宿舍、文史、促參附屬設施住宅或宿舍、其他經財政部核定房屋。

其次，草案明定，在計算全國持有家戶數時，若為共有房屋，按各共有人分別以一戶歸戶；但在計算單一自住、或自住房屋時，本人、配偶、未成年子女共有房屋以一戶計算。

最後，此次修法為避免房東分割避稅，在房屋稅條例明定住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅適用對象，以自然人持有全國三戶為限，並排除法人適用。昨天預告子法也訂定過渡條款，並規定低價免稅房屋限三戶，須在每年3月22日前擇定。賦稅署官員表示，過渡條款是兼顧稽徵實務與納稅人權益保障。

在新制上路第一年間，民眾在2025年2月28日前，全國持有現值十萬元以下的房屋超過三戶時，若沒有在2025年3月24日（原為3月22日，遇假日延後）前選擇哪三戶適用免稅，國稅局會擇優從稅額由高至低選擇三戶。第二年後，若納稅人沒有在期限內擇定免稅的三戶房屋，就改按取得時間順序來擇定。

舉例來說，民眾原有兩戶低價房屋Ａ、Ｂ，2026年又取得兩戶Ｃ、Ｄ，合計有四戶低價房屋，若未在2026年3月22日前擇定三戶免稅，稅捐機關將按取得順序核定Ａ、Ｂ、Ｃ免稅。

財政部 長照 勞工

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