我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

日月潭儲水量今年首次跌至億噸以下 岸邊水位大降4公尺

記者黑中亮／南投8日電
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差四公尺。（記者黑中亮／攝影）
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差四公尺。（記者黑中亮／攝影）

經過春節後每日近160萬噸的春耕出水供灌，日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。

日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭...
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差四公尺。（記者黑中亮／攝影）

最近民眾來到日月潭賞景，發現岸邊土石裸露，水位大降4公尺，碼頭浮排更是降低1.5層樓高，不少人憂心會不會重演三年前的乾旱；台電大觀電廠對此表示，日月潭水庫晚上供應大觀一廠、二廠、明潭電廠及鉅工分廠進行水力發電，白天再將水源抽回日月潭儲存，目前日月潭水庫有效蓄水率仍在七成以上，雖預估日月潭今年枯水期最低水位會到742公尺，但目前仍由高位的霧社水庫來補充儲水量。

副廠長洪文龍表示，自去年11月至迄今，日月潭水庫集水區降雨量僅約歷年平均七成，目前已開始每日監看調度，日月潭3月上、中、下旬配合一期稻作供灌，目前放水量為每秒20噸，3月下旬會至每秒10噸，4月上、中、下旬放水量會再略為減少，昨天水庫儲水還有1億噸以上，但今天一早就跌到75.25%的9744.36萬噸，與去年同期相比，剛好也是3月2日跌至9995萬噸，相差一年，。

台電表示，目前已開始每日監看調度日月潭水庫水量，希望在春耕結束前能控制平均水位七成左右，下游灌溉及民生用水均優先使用濁水溪川流水，盡量將水資源蓄存於水庫；三年前乾旱時，日月潭的水位曾在2021年5月18日降到734.8公尺，是日月潭水庫啟用後，史上最低的水位，但台電強調，只要不低於734公尺都不影響正常水力發電。

日月潭

上一則

警專女學生涉毒又爆偷拍同學影像 被開除學籍

下一則

立委遭恐嚇案頻傳 行政院長陳建仁：已掌握IP來自境外

延伸閱讀

日月潭水不到8成 奇景猶如「鳥吃蟲」

日月潭水不到8成 奇景猶如「鳥吃蟲」
南投觀光旅館1晚均價1.4萬冠全台 縣府：4家全在日月潭

南投觀光旅館1晚均價1.4萬冠全台 縣府：4家全在日月潭
水庫滿位雖好 地下儲水量更可觀

水庫滿位雖好 地下儲水量更可觀
台電增資1001億 小股東轟政府錯誤政策釀虧損

台電增資1001億 小股東轟政府錯誤政策釀虧損

熱門新聞

史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
圖為2月底福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查照片。資料照／取自《中國海警》官網影片

中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

2024-03-02 16:57

超人氣

更多 >
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證