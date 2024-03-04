我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

自駕計程車Waymo准載客上高速公路 範圍擴及灣區

台超額儲蓄今年估3.8兆創新高 失衡風險不利經濟發展

記者葉卉軒／台北4日電
近年台灣超額儲蓄概況。 資料來源／主計處 製表／葉卉軒
近年台灣超額儲蓄概況。 資料來源／主計處 製表／葉卉軒

行政院主計總處最新預測，將今年超額儲蓄率上調至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆元（台幣，下同，約1200億美元），不僅連續五年逾3兆元，總額續創新高，顯示閒置資金仍多，引發外界擔憂經濟失衡風險。主計總處官員表示，當前企業資本支出態度確實仍顯審慎。

「超額儲蓄」代表儲蓄與投資的差額，以主計總處最新公布的今年預測數3.8兆元為例，為國民儲蓄毛額10.06兆元減掉國內投資毛額6.21兆元。若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術，充分運用；若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展。

主計總處資料顯示，今年超額儲蓄率15.46%，較去年11月預測數14.85%，增加0.61個百分點；超額儲蓄3.8兆，則較去年11月預測數3.7兆元增加0.1兆元。

進一步觀察，主計總處對今年國民儲蓄毛額預測，雖較去年11月減少0.07兆元，但對國內投資毛額也減少，且減少更多，達0.22兆元，因此儲蓄與投資的差距仍大。

主計總處日前上調今年經濟成長至3.43%，針對民間投資成長率反而調降至1.45%，原估3.17%，下修1.72個百分點。主計總處官員表示，這說明景氣雖然回溫，但由於回升步調仍緩慢，加上地緣政治風險不確性高，因此廠商對於投資的態度仍舊審慎評估。

此外，主計總處統計的儲蓄包括家庭儲蓄及企業儲蓄，長期而言家庭儲蓄變化不大，企業儲蓄卻快速成長，這是由於台灣企業趨向於資本密集，資本規模愈來愈大，未分配盈餘愈來愈多所致；未分配盈餘即企業儲蓄。

不過，主計總處官員表示，廠商為維持技術領先優勢，並因應數位與淨零轉型趨勢，持續投入研發及製程改善，以及運輸業者為因應跨境旅遊及貨運需求擴增運力，均可支撐投資動能。

官員坦言，超額儲蓄金額創高確實需密切關注資金運用與流向，過去外界多擔憂閒置資金流入房市、股市，恐造成金融市場較大的波動。但自2020年以來，台灣超額儲蓄金額已超過3兆元，但近幾年台灣經濟市場健康且穩定發展，主計總處後續將持續觀察。

官員說，目前經濟情勢必須靜待全球終端市場需求回溫，有了新訂單，才能進一步催動廠商的投資意願。不過，考量全球景氣回升步調尚緩，部分廠商仍在觀望，對於投資自然沒有急迫性。

至於今年經濟情勢仍有四大主要不確定因素，包括美國聯準會利率政策走向對國際金融市場與實體經濟的影響、中國大陸經濟成長表現對全球經濟的影響、國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格的影響，以及減碳政策對國內經濟與物價的影響。

儲蓄 投資 減碳

上一則

桃機南跑道維修 地面天空大塞機旅客抱怨

下一則

情緒失控不服管教 高中特教生課堂上毆傷師

延伸閱讀

吐瓦魯新總理：維持與台邦交 盼重談援助協議

吐瓦魯新總理：維持與台邦交 盼重談援助協議
晶片需求增 台積切入全球汽車供應鏈

晶片需求增 台積切入全球汽車供應鏈
台股樂觀指數 兩年來新高 買賣房屋意願續揚

台股樂觀指數 兩年來新高 買賣房屋意願續揚
通膨連3年吃掉加薪 去年實質薪資衰退

通膨連3年吃掉加薪 去年實質薪資衰退

熱門新聞

網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財

驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財