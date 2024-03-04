台超額儲蓄今年估3.8兆創新高 失衡風險不利經濟發展

近年台灣超額儲蓄概況。 資料來源／主計處 製表／葉卉軒

行政院主計總處最新預測，將今年超額儲蓄 率上調至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆元（台幣，下同，約1200億美元），不僅連續五年逾3兆元，總額續創新高，顯示閒置資金仍多，引發外界擔憂經濟失衡風險。主計總處官員表示，當前企業資本支出態度確實仍顯審慎。

「超額儲蓄」代表儲蓄與投資 的差額，以主計總處最新公布的今年預測數3.8兆元為例，為國民儲蓄毛額10.06兆元減掉國內投資毛額6.21兆元。若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術，充分運用；若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展。

主計總處資料顯示，今年超額儲蓄率15.46%，較去年11月預測數14.85%，增加0.61個百分點；超額儲蓄3.8兆，則較去年11月預測數3.7兆元增加0.1兆元。

進一步觀察，主計總處對今年國民儲蓄毛額預測，雖較去年11月減少0.07兆元，但對國內投資毛額也減少，且減少更多，達0.22兆元，因此儲蓄與投資的差距仍大。

主計總處日前上調今年經濟成長至3.43%，針對民間投資成長率反而調降至1.45%，原估3.17%，下修1.72個百分點。主計總處官員表示，這說明景氣雖然回溫，但由於回升步調仍緩慢，加上地緣政治風險不確性高，因此廠商對於投資的態度仍舊審慎評估。

此外，主計總處統計的儲蓄包括家庭儲蓄及企業儲蓄，長期而言家庭儲蓄變化不大，企業儲蓄卻快速成長，這是由於台灣企業趨向於資本密集，資本規模愈來愈大，未分配盈餘愈來愈多所致；未分配盈餘即企業儲蓄。

不過，主計總處官員表示，廠商為維持技術領先優勢，並因應數位與淨零轉型趨勢，持續投入研發及製程改善，以及運輸業者為因應跨境旅遊及貨運需求擴增運力，均可支撐投資動能。

官員坦言，超額儲蓄金額創高確實需密切關注資金運用與流向，過去外界多擔憂閒置資金流入房市、股市，恐造成金融市場較大的波動。但自2020年以來，台灣超額儲蓄金額已超過3兆元，但近幾年台灣經濟市場健康且穩定發展，主計總處後續將持續觀察。

官員說，目前經濟情勢必須靜待全球終端市場需求回溫，有了新訂單，才能進一步催動廠商的投資意願。不過，考量全球景氣回升步調尚緩，部分廠商仍在觀望，對於投資自然沒有急迫性。

至於今年經濟情勢仍有四大主要不確定因素，包括美國聯準會利率政策走向對國際金融市場與實體經濟的影響、中國大陸經濟成長表現對全球經濟的影響、國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格的影響，以及減碳 政策對國內經濟與物價的影響。