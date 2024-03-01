蔣團隊改組 殷瑋將任青年局長 33歲客委會主委最年輕

北巿府顧問殷瑋將出任北市青年局長，仍兼發言人。（取材自臉書）

台北市小內閣團隊人事2月29日改組，環保局長吳盛忠因深坑大火請辭獲准，原客家事務委員會主委徐世勳接任環保局長；客委會主委由33歲的國民黨 副發言人周羿希出任，成為蔣市府最年輕的局處首長，將成立的青年局，首任局長預計由市府顧問殷瑋出任，仍兼發言人。

新北大火濃煙惡臭引發雙北民怨，吳盛忠日前已自請處分請辭，據了解，大火的調查報告已經出爐，29日呈報到市長室，蔣萬安也與吳盛忠見面懇談後准辭，但准辭並非單一大火因素，是綜合人事考量。

北市客委會主委，將由33歲的國民黨副發言人周羿希出任。（圖／北市府提供）

市府表示，感謝吳盛忠的專業與付出，新接任局長徐世勳是陽明交大管理科學所博士候選人，紐約州 立大學水牛城分校分子遺傳碩士，台灣大學植物病蟲害學系學士。徐在市府歷練多年，曾任議員，熟悉市府運作、嫻熟於府會關係及地方事務。

客委會主委一職，將由周羿希接任，周歷任總統府諮議、立委陳以信國會辦公室副主任、張善政 競選辦公室發言人與國民黨副發言人。北市府指出，希望藉她的年輕活力、行銷長才與幕僚世代的歷練，進一步將客家文化與國際議題結合，活化客家事務工作。

28歲副發言人蔡畹鎣，預計將轉任青年局專門委員。（圖／北市府提供）

青年局成立之後，將是全台第一個成立國際發展科的青年局，新局長殷瑋在顧問任內，協助市長推動市府國際事務，多次代表出訪，也曾在國外工作生活，具國際視野，將致力於推動青年事務與國際接軌。