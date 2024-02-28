海鯤號浮海上首曝光 傳高層要求加速海試

海鯤號離開浮塢，整艘下水，由拖船拖往台船乾塢。海鯤號浮在海上的畫面首次曝光，讓在港區守候的民眾一陣歡呼。(記者劉學聖／攝影)

台灣自製潛艦原型艦海鯤軍艦昨天移置，浮在海上的畫面首次曝光，全艦亮相引發外界關注。傳高層要求海鯤艦加速實施泊港測試（HAT）、海上測試（SAT ），由海軍司令部在今年五二○前編列首艘量產艦預算 案，但遭海軍司令唐華反對，堅持必須在海鯤艦順利完成海上測試後，再行編列後續艦預算。

海軍司令部昨僅稱，已於本月19日對外表示海鯤艦沒有在今年5月20日前交艦規畫。台船公司則表示，在台船董事長鄭文隆及海昌計畫專案召集人黃曙光諮委帶隊下，昨完成海鯤軍艦浮船測試作業，順利將原型艦從台船封閉式組裝工廠經由浮船作業移至乾塢，將在乾塢進行電瓶與主機等動力系統調校與泊港測試後，進入下階段海上測試。

對於海鯤艦亮相浮水，專家提醒，台船建造船殼技術沒問題，但重點在於艦體後續完成裝備艤裝後的港試與海試，是否能達到海軍作戰需求。

前海軍潛艦軍官王志鵬表示，該艦未來即將實施的傾側測試，須待全船桅桿、電瓶等裝備到位，並將燃油、淡水、充電加到標準值，才能進行有意義的下水測試。觀察海鯤艦外觀，可目擊自動誘標系統預留孔、國造車葉比例稍小，以及高轉速車葉有噪音較大疑慮；未來港測到海試完成，至少需近一年時間。

前海軍成功艦長黃征輝則表示，台船確有能力完成海鯤艦外殼建造，但難處在於要在緊密艦體裝設大批管制裝備，這些裝備是否合格？海鯤艦的完成度，去年根本未達「下水」標準，舉行儀式後，待在海昌廠五個月，也都未碰到水，這在國際上很罕見；海鯤艦有許多奇奇怪怪的問題，主事者始終宣稱建造過程合格順利，但萬事都要回歸到全艦是否符合海軍作戰需求。