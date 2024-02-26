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台北國際書展55萬人次疫後最佳 陸作家零參展

記者陳宛茜／台北26日電
2024台北國際書展25日閉幕，人潮明顯成長。（記者余承翰／攝影）
2024台北國際書展25日閉幕，人潮明顯成長。（記者余承翰／攝影）

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下55萬人次的成績，比去年初解封時的50萬5000人次多了近5萬人，也幾乎追上疫情前2019年（58萬人次）的水準。台北書展基金會指出，此次文化幣創下逾千萬台幣的營業額，以及逾萬名參加「開學趣書展」師生，讓今年的書展看見更多「年輕的身影」。而266位國際版權人士來台以及近2000場版權桌次會議，代表台北「國際」書展復甦景況已逐漸回到疫前。

不過，隨著兩岸關係緊張，這幾年參加台北書展的大陸作家愈來愈少，今年甚至沒有任何大陸作家參展。曾有一段時間，台北國際書展以「國際進入華文世界的橋梁」自居，動輒幾十個大陸作家參加，和今年的「零」參展形成強烈對比。

「今年書展的人潮回來了，熱情回來了！」台北市出版商業同業公會理事長趙政岷認為，讀書風氣需靠書展打開，今年參展作家從20歲南韓作家千先蘭到90歲黃春明，80多歲的白先勇依然親筆為讀者簽書，「我們在這裡一起讀書、一起賣書，希望台灣美好的閱讀風氣跟出版自由，因書展的帶動再一次偉大」。

趙政岷受訪時表示，今年書展人潮明顯成長，展攤造型更漂亮、活動更精采；加上文化幣、門票抵用等業績助力，業績應可成長一、二成。他認為，台北國際書展作為閱讀出版活動盛會的地位已全然確立，讀者逛展的體驗與出版社參與的滿意度都很高，超越純購書或銷售的目的，在銷售和推廣閱讀之間找到平衡點，「台北國際書展應可以長長久久的走下去。」

然而，今年開年最熱的影視話題，莫過於香港導演王家衛的上海方言電視劇「繁花」，此書也引進台灣。「繁花」原著小說作者金宇澄身為2018年台北國際書展大獎得主，論話題性，本該是今年書展最應力邀來台的貴賓，但礙於詭譎的兩岸關係，只能「書到人不到」。「繁花」在台北國際書展的缺席，正點出台灣與台灣出版在「國際化」上避而不談的問題與困境。

2024台北國際書展25日閉幕，今年恢復的「簡體館」人數大不如前，來台的大陸出版...
2024台北國際書展25日閉幕，今年恢復的「簡體館」人數大不如前，來台的大陸出版社代表都被要求低調、不能受訪。（記者余承翰／攝影）

華品文創總經理王承惠說，台灣去年十月開放大陸業者來台觀展，今年台北國際書展終於恢復了簡體館，但在來台的大陸代表都被要求「低調」，人數也大不如前。在這樣的氣氛下，不論是書展基金會和出版社，都不可能邀金宇澄來台。就算邀了，金宇澄恐也不會來。

大陸出版人不來台，吃虧的其實是台灣。同為華文世界，大陸理應是台灣輸出版權的重要輸出地，台北國際書展過去曾做為大陸業者洽談台灣書籍版權的重要窗口，近年卻近乎封關。更重要的是，台灣一直以出版的多元與自由為傲，但如果作為國際窗口的台北國際書展都無法突破政治的藩籬，又如何展現台灣出版的「繁花」盛開呢？

繁花 疫情 香港

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