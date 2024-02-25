「港快跑鴨」高雄1.5萬隻小鴨漂流競速 船隻後方沖水助跑

高雄市青年局24日在大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1.5萬隻小鴨從貨車上傾瀉而下，進入漂流賽道。（中央社）

高雄市青年局在大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1.5萬隻玩具小鴨從貨車傾瀉而下，進入漂流賽道，不過疑似風浪不大，大批小鴨停滯不前，市府派船隻沖水幫小鴨「助跑」。

「港快跑鴨！」水域摸彩活動是「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」及黃色小鴨展期結束前最後一場大型活動，民眾於2月1日至2月18日到合作的青創店家消費滿新台幣200元，即可獲得摸彩券1張，共1.5萬張摸彩券。

抽獎以小鴨漂流比賽方式進行，今天大港橋旋轉結束後，高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成及民進黨 立委邱議瑩、黃捷等人一同鳴笛宣布比賽正式開始。

接著一輛貨車將車上1.5萬隻印有摸彩編號的玩具小鴨投入大港橋水域賽道，預計藉由風力、水流及船隻沖水使小鴨向前游。前50名抵達終點的小鴨，擁有其對應編號摸彩券的民眾可獲得東京雙人來回商務艙機票、iPhone 15 Pro 128G等獎品。

小鴨的賽道起點為駁二P2倉庫及駁二塔中間，行經大港橋，終點為高雄港第3號船渠遊艇碼頭，總長約350公尺。周邊擠滿圍觀人潮，不過疑似風浪不大，大批小鴨下水後停滯不前，主要靠船隻在後方沖水幫小鴨「助跑」完賽。

陳其邁接受媒體聯訪時說，小鴨回收後，經過清洗，會送給原鄉及在醫院住院的小朋友、特殊學校小朋友，希望讓孩子們開心。