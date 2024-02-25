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「港快跑鴨」高雄1.5萬隻小鴨漂流競速 船隻後方沖水助跑

中央社／高雄24日電
高雄市青年局24日在大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1.5萬隻小鴨從貨車上傾瀉而下，進入漂流賽道。（中央社）
高雄市青年局24日在大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1.5萬隻小鴨從貨車上傾瀉而下，進入漂流賽道。（中央社）

高雄市青年局在大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1.5萬隻玩具小鴨從貨車傾瀉而下，進入漂流賽道，不過疑似風浪不大，大批小鴨停滯不前，市府派船隻沖水幫小鴨「助跑」。

「港快跑鴨！」水域摸彩活動是「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」及黃色小鴨展期結束前最後一場大型活動，民眾於2月1日至2月18日到合作的青創店家消費滿新台幣200元，即可獲得摸彩券1張，共1.5萬張摸彩券。

抽獎以小鴨漂流比賽方式進行，今天大港橋旋轉結束後，高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成及民進黨立委邱議瑩、黃捷等人一同鳴笛宣布比賽正式開始。

接著一輛貨車將車上1.5萬隻印有摸彩編號的玩具小鴨投入大港橋水域賽道，預計藉由風力、水流及船隻沖水使小鴨向前游。前50名抵達終點的小鴨，擁有其對應編號摸彩券的民眾可獲得東京雙人來回商務艙機票、iPhone 15 Pro 128G等獎品。

小鴨的賽道起點為駁二P2倉庫及駁二塔中間，行經大港橋，終點為高雄港第3號船渠遊艇碼頭，總長約350公尺。周邊擠滿圍觀人潮，不過疑似風浪不大，大批小鴨下水後停滯不前，主要靠船隻在後方沖水幫小鴨「助跑」完賽。

陳其邁接受媒體聯訪時說，小鴨回收後，經過清洗，會送給原鄉及在醫院住院的小朋友、特殊學校小朋友，希望讓孩子們開心。

「港快跑鴨！」水域摸彩活動吸引大批人潮，也對周邊交通帶來壓力，主要道路五福路下午壅塞，有人在路邊違規停車，與周邊民眾爆發口角衝突；也有行人闖紅燈在斑馬線奔跑，還有民眾抱怨有路口未見警力指揮，車流交織，險象環生。

黃色小鴨展期倒數，高雄市青年局24日在大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，...
黃色小鴨展期倒數，高雄市青年局24日在大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1.5萬隻小鴨在賽道中漂流，場面壯觀。（中央社）
「港快跑鴨！」水域摸彩活動24日在高雄熱鬧登場，上萬隻黃色小鴨進入漂流賽道後，藉...
「港快跑鴨！」水域摸彩活動24日在高雄熱鬧登場，上萬隻黃色小鴨進入漂流賽道後，藉後方船隻以水柱沖水「助跑」，吸引群眾圍觀。（中央社）
高雄大港橋舉辦黃色小鴨水上競速活動，1.5萬隻黃色小鴨被倒入大港橋水域，划向終點...
高雄大港橋舉辦黃色小鴨水上競速活動，1.5萬隻黃色小鴨被倒入大港橋水域，划向終點站。(圖／高市青年局提供)

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