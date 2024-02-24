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冷眼集／連年金援、漲價 台電黑洞填不滿

記者陳儷方

台電連年虧損，歸因於俄烏戰爭導致燃料成本大增，台電電價沒有一次漲足，因此入不敷出，導致鉅額虧損，經濟部力挺台電現金增資、爭取政府補貼，以及合理調漲電價；不過，不論是現金增資，還是政府補貼，或是調漲電價，台電這兩、三年內都11執行過，但迄今問題仍然沒解決，一樣虧損，同樣要現增，也要政府補貼，並且極有可能連續三年調漲電價。

台電截至去年為止，累積虧損3862億元（台幣，下同，約122億美元），一再強調燃料成本大增，不是台電的問題，而是國際燃料價格因俄烏戰爭而大漲，因此順利爭取到2023年現金增資1500億元，2024年又爭取到1000億元現金增資，全部由經濟部全數認足，但台電財務並未因此而有改善。

除2500億元的現金增資，台電又爭取到補貼，行政院直接送錢給台電，去年疫後特別條例撥補500億元給台電，台電今年又喊不夠，經濟部長王美花1月對外表示，將協助向政院爭取1000億元以上的補貼支持，沒想到2月一口氣將爭取目標提高到1500億元。台電近兩年從你我口袋裡掏走了3000億元，如果這次又爭取補貼成功，掏走金額上看4500億元。但台電虧損問題，仍然沒解決。

不只連續兩年現金增資、連續兩年補貼，消費者們即將迎來連續三年調漲電價，2022年調漲8.4%，2023年調漲11%，今年4月調漲方案可能會不分級距全面調漲。

俄烏戰爭導致燃料價格大漲是事實，很多國家電費大漲，消費者吃不消，其他國家作法是補貼用電戶，而不是補貼發電業者。

以英國為例，為了解決電價飆漲問題，推出能源價格法案，補貼能源支出費用，協助消費者降低能源價格，方法包括能源價格補貼、確保家庭平均每年支出的能源費用控制在2500英鎊（約3169美元），以及針對特殊地區、特殊用戶提出各種補貼方案。

若將一切回歸台電電費計價公式，讓台電依公式調整電價，再將原本要給台電的補貼或現金增資，改成補貼消費者，台電就不能再把虧損的責任推卸給配合政府政策，否則恐怕是需索無度的無底洞，怎麼也填不滿。

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