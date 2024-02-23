超車美廠 台積熊本2/24開幕 創五個第一

台積電將於24日舉行日本熊本廠開幕典禮，新廠同時創下五大紀錄。圖為台積電熊本晶圓一廠興建時照片。（路透）

台積電 將於24日舉行日本 JASM熊本廠開幕典禮，新廠同時創下五大紀錄。是台積電在海外最快落成的晶圓廠、在日本最先進邏輯晶圓廠、最大對日投資台商、日本晶片 法案最大補貼受惠者、也是首次與車廠直接合作的台灣晶圓廠。五個第一，代表台積電對日本半導體市場意義重大。

台積電熊本廠開幕典禮預料將是冠蓋雲集。出席者包括董事長劉德音及總裁魏哲家，創辦人張忠謀、駐日代表謝長廷及台灣官方代表國發會主委龔明鑫等台灣重要人士；日方代表可望邀請到皇室的佳子公主、首相岸田文雄、豐田高層等政商界重量級人士出席，展現日本政府對此案的重視。

熊本一廠比台積電美國亞利桑納州廠晚動工，但後發先至，台積電更公布興建二廠計畫，主因日本政府在建設與經費大力相挺，希望吸引外資赴日投資設廠，特別推出晶片法案並祭出大量補貼，根據共同社報導，相關人士表示，日本政府決定補助台積電熊本一廠4760億日圓（約31億美元）。對熊本二廠，日本政府計畫補助約7300億日圓（約48億美元），預料近期就會公布補助金額，合計台積電可望取得1.2兆日圓補貼。

日本市場始終被外界視為相對較為封閉，原因在於日本特有的商社文化，讓外商難以切入，不過本次台積電赴日設廠不僅取得索尼入股，還吸引全球最大汽車集團豐田及其子公司Denso投資，未來車用晶片訂單可望優先委外給台積電，台積電破例成為直接與車廠合作的台灣晶圓廠。

不過，專家也提醒，台積電赴熊本設廠，將面臨三大挑戰。工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨指出，首先，2016年4月16日九州發生地震，震央即落在熊本，因應日本處於地震帶，台積電必然已有嚴謹的配套與因應措施之道，且可以台灣本土的先進製程，以及足夠的產能，來支應日本當地以及全球的晶片需求。

其次是國際管理方面，熊本廠各層級員工在語文的可能影響下，能否順利達到台灣各廠區生產的高品質水準，仍待觀察，若未來生產營運能快速跟上台灣各廠高效腳步，熊本廠必將成為台積未來國際化長期擴張的關鍵試金石。

第三，台積美國廠及德國廠未來的長遠發展，有相當機會能充分運用當地優秀的半導體前瞻科研體系及人才，尤其是在邏輯IC領域，進而發展出具有當地特色的製程工藝以及生態系。至於台積熊本廠能否充分結合並長久帶動日本當地、尤其在邏輯IC相關的科技研發，甚至包括下游邏輯IC設計與產品應用生態圈，並且能否藉由熊本廠重新讓日本在國際邏輯IC、乃至於AI晶片等市場扮演重要角色，值得持續觀察。