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海虎艦案調查結果被質疑 前潛艦軍官：海軍硬掰騙人

記者洪哲政／台北19日電
海虎潛艦甲板距海面高度只比1人稍高，甲板寬度僅半個人多，即使海面平緩，仍然有相當危險度。圖為2019年蔡總統在高雄港主持國造潛艦開工典禮。(圖／軍聞社資料照片) 圖／軍聞社資料照片
海虎潛艦甲板距海面高度只比1人稍高，甲板寬度僅半個人多，即使海面平緩，仍然有相當危險度。圖為2019年蔡總統在高雄港主持國造潛艦開工典禮。(圖／軍聞社資料照片) 圖／軍聞社資料照片

海軍海虎潛艦落水案發生近兩個月，三名人員目前仍然失聯，由海軍派遣在航機艦持續搜救中。面對海軍宣稱此案經調查，無涉人員疏失，海軍前潛艦軍官王志鵬昨表示，海軍「硬掰、騙人」。

海虎艦落水人員搜救行動，至本月為止，海軍累積搜救船達1500艘次、在空機600餘架次，搜救任務持續中。

海軍司令部昨宣稱調查結果為環境及裝備複合式因素造成，非人為過失，不予懲處。王志鵬受訪表示，潛艦部隊過去從未有回收救難浮標的標準作業程序，因為救難浮標只有釋放出去發射求救訊號的作業程序，不用回收，所以並沒有所謂回收的標準程序，他指責海軍「根本硬掰、騙人」。

王志鵬認為，海虎艦浮標漂出，第一時間，艦長只要決定切斷浮標的纜繩即可，委實不須在海象不佳下派人上甲板，全案應屬人為過失。

王志鵬曾表示，事發時，艦上聲納發現海虎艦外異常噪音後，艦長決定上浮檢視是正確的；上浮後，艦長由帆罩上方駕駛台觀察，即可發現已經脫離漂浮在30公尺外的救難浮標，但派遣人員上甲板試圖人力回收極為不智；因不論海面湧浪大小，浮標下水後很沉重，即使派遣30個人也收不回來。後來浮標被友艦尋回，證實浮標有鬆脫釋放機制。

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