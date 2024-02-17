台無薪假7446人2年半低點 製造業減少最多

勞動部16日公布最新減班休息（俗稱無薪假）實施人數7446人，為2年半低點，其中製造業減少最多 。圖為半導體生產線。（本報資料照片）

勞動部昨（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）實施人數7446人，為2021年6月中旬的逾二年半，也是疫情 實施三級警戒後的新低。各行業以製造業減少最多，多家業者均表示訂單回穩，無薪假實施狀況趨緩。

勞動部勞動條件及就業 平等司長黃維琛指出，無薪假整體實施人數已回到疫情三級警戒前數據，包含製造業、批發零售業 確實漸入佳境。

黃維琛提到，製造業實施無薪假情形從2023年9月開始，每個月的高點都有慢慢往下，剛開始好轉情況不明顯，但最近幾期明顯下滑，從整體數據觀察，目前仍是從高點向下趨勢，儘管短期波動難免，但整體來看是有逐步和緩。

再加上參考外界經濟預測，景氣同樣也是往復甦方向前進，預期至今年年中企業實施無薪假趨緩情況會更好。

勞動部統計，目前有337家事業單位實施無薪假、7446人，與元月底相比，家數減少24家，人數減少1660人。從行業別觀察，製造業減少1526人最多，主要為資訊電子工業中有數家較大型電子零組件業停止實施，其中三家規模較大，包括一家500多人，二家近150人。

黃維琛表示，多家廠商皆明確表明訂單回穩不會再申請，實施狀況逐漸和緩。

在化學工業部分，有二家橡膠廠停止實施，影響人數分別為200多人及100多人。以及100多人的印刷工廠和100多人的包材廠也都受惠景氣回穩，停止實施無薪假。

黃維琛表示，廠商反映訂單回穩，顯示製造業景氣慢慢好轉。其中大部分廠商都提到訂單回溫、較為穩定，保守一點的廠商則說至少目前看起來還好，有緩和一些，目前製造業無薪假看起來比去年下半年已有大幅緩和。