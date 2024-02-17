年代旅遊欠款逾千萬 勒令停業3月

年代旅遊6日上午照常出團，不料卻僅支付機票及部分住宿費用，同樣未付錢給當地地接社，該團旅客經協調後改為自由行。圖為星宇航空飛往富國島航班登機作業。（記者季相儒／攝影）

年代旅遊（美加國際旅行社）與越南 地接社WInnER國際旅行社在年節期間，因款項糾紛爭議，導致292名旅客於越南富國島遭丟包。原本交通部觀光 署15日上午還說，調查結果可能要到下周出爐；不過，到了16日下午卻立刻宣布，經稽查發現，年代旅遊財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元（台幣，下同），財務顯有困難，勒令業者即日起停業三個月。

中華民國 旅行業品質保障協會也緊急召開理事會，一致通過將年代旅遊踢出會，且若無法繳出150萬元保證金，將被撤照。

對此，記者多次致電年代旅遊負責人林大鈞，其皆未接聽電話，無法得知相關回應。

目前，富國島丟包事件驚動台越雙方政府啟動調查。越南堅江省旅遊局15日晚間公布調查結果，指因WInnER國際有向年代旅遊收取訂金，但未簽訂合約，仍需開罰。

相較於越南政府火速開罰，觀光署直到15日上午都仍表示，調查結果可能要到下周出爐。但15日一度傳出，連行政院也等不住了，要求觀光署積極維護消費者權益，加速妥善處理。

此外，由於觀光署遲未開罰，年代旅遊15日原本有一團、10多人準備出發前往富國島，且業者僅支付機票及部分住宿費用，同樣未付錢給當地地接社，對方也無意接團，旅客在機場才被告知，險些重演丟包命運，最後選擇改為自由行前往。團員無奈說，每人團費大約新台幣4萬元，雖然被知會沒有食宿和接應，但錢都付了，就當自由行，回台後再和旅行社要求退款。

觀光署調查發現，年代旅遊還有另欠馬爾地夫飯店業者100多萬元，甚至傳出有旅客到當地還被飯店業者追討年代積欠款項，帶團出包紀錄恐不只一樁。

據了解，有一家族十多人，今年春節購買其行程前往馬爾地夫旅遊，但因年代積欠當地飯店業者100多萬元，旅客退房時，竟被該飯店業者追討6萬美元協助還債，讓旅客覺得莫名其妙，最終請求品保協會協助與飯店溝通，支付1000多美元才離開。

丟包案發生後，年代旅遊負責人林大鈞遭起底，被發現林大鈞擔任負責人的「云輝國際旅行社」，也曾積欠伊林娛樂公司3萬元，伊林娛樂向台北地方法院聲請支付命令，北院2022年7月4日核發。伊林娛樂證實，云輝國際事後付錢。

伊林娛樂表示，2018年間，一名攝影師與云輝旅行社表示希望能請旗下一名女模特兒拍部介紹峇里島的影片，因女模與攝影師熟識，伊林公司基於「友情互惠」原則，僅收取3萬元，未料事後旅行社遲未付款項。

為避免丟包事件愈演愈烈，觀光署直至16日下午才鬆口，強調已請年代旅遊負責人陳述意見，最快當天就能開罰。隨後更進一步宣布，指年代旅遊積欠債務逾千萬餘元，已無法提供履約服務，為防止旅客權益受損情事擴大，即起勒令停業三個月。