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年代丟包旅客 交長要求重罰…最多罰停業3月

台灣新聞組／台北16日電
富國島丟包案延燒，中華民國旅行業品質保障協會15日起受理申訴，上午陸續有受害旅客致電諮詢。（記者林俊良／攝影）
富國島丟包案延燒，中華民國旅行業品質保障協會15日起受理申訴，上午陸續有受害旅客致電諮詢。（記者林俊良／攝影）

富國島丟包事件持續延燒，交通部長王國材15日表示，年代旅遊在這次遊程沒有事先安排好，非常不負責任，要求觀光署重罰；觀光署表示，初估受影響有十團，每團最高開罰5萬元（台幣，下同，約1597美元），調查結果最快下周出爐。品保協會則呼籲業者盡快處理，強調若處理不當，就會遭「出會」，若無品保資格，觀光署將限期繳納保證金，未繳就會撤銷執照。

王國材批評，年代旅遊收了錢把旅客帶到國外還丟包，要求觀光署一定要重罰，按照發展觀光條例，每團可開罰1萬至5萬元，另依消保法，最重可要求停業三個月。調查目前還在進行中，這牽涉到年代旅遊跟四個地接社關係，會盡速處理。

觀光署表示，此次年代旅遊出團有700多人，其中涉及與越南地接Winner旅行社糾紛者，有292人，約十團，待調查結果出爐後開罰。不過在調查結果出爐前，若有參加年代旅遊尚未出團的旅客想退團，則需要自行負擔手續費等相關費用。

據了解，此次有一百多位旅客在外站自行刷卡付費。品保協會理事長張永成表示，讓旅客在外站先刷卡代墊720美元，簡直不可思議，莫名其妙，不可原諒，呼籲年代旅遊應先無條件退還費用。

品保協會表示，15日開放申訴，約接到20通電話、兩件書面申訴文件，多是購買年代旅遊產品，但尚未出團旅客詢問能否要求退團。另也有其他地接社領隊反映，因年代旅遊未付足款項，領隊也和旅客一樣需要先代墊，詢問可否比照旅客向年代求償。

春節期間，台灣旅客在越南富國島被丟包，不僅玩興大減，旅遊安全問題也成隱憂。諷刺的是，甫升格的交通部觀光署卻彷彿還在過年，丟包事件從大年初三（12日）發生至今，調查進度牛步，雙方契約為何？有多少旅客多付錢？業者財務狀況有多差？種種爭議，仍是眾說紛紜。

據了解，春節前夕，旅遊業界就已傳出年代旅遊承辦富國島春節包機旅行團的案子並未付款，旅客飛到當地恐被丟包的風聲，但負責督導旅行業的觀光署，卻未做出示警，甚至觀光署副署長林信任還稱「沒想到會發生這樣嚴重的事情」，聽在旅客的耳裡，真不知該作何感想。

尤其旅行社為特許行業，需先經許可，領得主管機關許可文件後，才可以辦理商業登記，換句話說，是受到政府高度監管的行業，旅行業管理規則中也明定不得於旅途中隨意將旅客解散，但面對無良的旅行社業者，觀光署卻像無牙的老虎，即便派員前往稽查，也只能被動地接受業者說法，根本無法有效保障消費者權益。

觀光 越南

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