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無駕照出入營區155次被退伍 士官長敗訴

記者林孟潔／台北16日電

憲兵指揮部毛姓士官長外宿期間開車拒絕警方酒測，挨罰18萬元並吊銷駕照，他事後無照駕駛進出營區155次，被記過懲處且品德績等為丙，軍方核定毛不適服現役退伍。毛不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴。

毛原先是憲兵隊一等士官長，2019年10月30日外宿時開車，遇警方攔檢卻拒絕酒測，經裁罰18萬元且吊銷駕照。毛截至2020年8月24日為止，無照進出營區155次。

軍方分別記毛大過一次、記過一次懲處，品德項目績等為丙上，再召開不適服現役人事評審會，決議毛不適服現役，強制退伍。毛提行政訴訟，主張他是休假期間開自家車拒絕酒測，非陸海空軍懲法罰規定的範圍，且軍方懲處未考量降階或降級，直接給予考績丙上，違反比例原則。

毛認為人評會決議依憑的是不完整的考核報告，忽略對他有利事項，處分強制退伍不合法。軍方駁稱毛拒絕酒測、無照駕駛的行為有違領導幹部風範，且警方有錄影為證，決議記過、考績吃丙無違誤。軍方指人評會編組合法，已審酌毛的生活狀況、工作態度、受懲罰後有無反省改善等情事，核定不適服現役退伍並無違失。

北高行指出，軍方人評會組成、審議事項、受評人陳述意見均未違反規定，人評會已聽取毛和單位主管陳述，綜合考評後以五比○評鑑毛不適服現役，處分沒有違誤，且毛的主張無可採信，判毛敗訴。本件可上訴。

駕照

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