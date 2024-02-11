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湧蓮寺國運籤 預言兩岸傾向衝突

記者李成蔭／新北11日電
新北市蘆洲區湧蓮寺抽出甲辰龍年國運籤，代表政治、國運的士籤抽中「下中」。(取材自「蘆洲湧蓮寺」臉書)
新北市蘆洲區湧蓮寺抽出甲辰龍年國運籤，代表政治、國運的士籤抽中「下中」。(取材自「蘆洲湧蓮寺」臉書)

新北市蘆洲區湧蓮寺抽出俗稱「公籤」的甲辰龍年國運籤，分別有士農工商四支籤，代表政治、國運的士籤抽中「下中」，管理委員會委員楊蓮福解釋，兩岸可能有衝突傾向，但仍有轉機。三重區先嗇宮前晚國運籤則抽出「下下籤」，引發各界憂心，先嗇宮董事長李乾龍指出，神明說朝野、兩岸都是兄弟，應該為人民努力。

湧蓮寺9日晚間11時35分抽出國運籤，士籤抽中「下中」，「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜，水遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」。楊蓮福表示，士籤是下中籤，代表民意就是貴人，要重視、傾聽民意才能逆轉勝，而且要不分政黨顏色，就能逢凶化吉；兩岸可能有衝突傾向，但仍有轉機。

楊蓮福指出，士籤一直抽到第五支籤才抽到，且跟去年一樣，而去年也是由他解籤，去年政局也是渾沌不明，要重視民意的人才能勝選，那今年沒有選舉，但有很多挑戰，政治人物需要重視民意、傾聽民意才能逢凶化吉。

楊提到，總統當選人賴清德是本土，兩岸關係上可能會有大小衝突，這不一定是指戰爭，而是會有很多招式攻防，賴要重視及傾聽，設法來應付這樣的局勢。

楊蓮福表示，農籤抽中「籤王」，代表風調雨順、五穀豐收；工籤雖抽到下下籤，但以正面角度來看，慎防詐騙與小人，就能創造好時運，並且要有危機意識，才能化險為夷。商是上平籤，代表投資要把握良機，不守舊、要創新，才能有所改變。

三重先嗇宮主祀神農大帝，在地歷史悠久，前天深夜抽出甲辰龍年國運籤，是第16首籤詩「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕，旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，屬「下下籤」，李乾龍表示，這支籤抽出時，自己心情非常難過，「一整晚沒睡」，相信神農大帝也是如此憂心。

李乾龍解釋，這就是神農大帝說大家不要吵來吵去，不只朝野、整個台灣社會不要如此，兩岸也不應該如此，不應受外界干擾；籤詩最後一句「此事當謀親弟兄」，朝野是兄弟、兩岸也是兄弟，不應聽外界說三道四，造成自己左右徬徨，朝野間吵來吵去，無助台灣發展。

李乾龍表示，神明也感覺到台灣大家在吵來吵去，神明的啟示是希望大家能夠和諧，放下心結，各黨派好好回去為台灣這片土地耕耘，共同為全台2300萬人民努力。

賴清德 投資

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