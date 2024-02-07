股息14元、分紅149.5萬…台積股東、員工 龍年荷包大進補

台積電。(本報資料照片)

台積電 依例在春節前舉行董事會，昨天通過去年第4季每股配息3.5元，總配息高達907億元(台幣，下同，約28.7億美元)。依台積電股利平穩定政策，這也意謂每名股東今年每股可領到14元股息，等於讓108萬台積股東開心迎接龍年到來。

此外，台積董事會也通過訂於6月4日上午舉行股東常會，會中將改選包含7名獨立董事在內的10名董事。由於台積電董事長劉德音已決定股東會後退休 ，預料3月底公司提出董事規畫名單，將成為各界焦點。

根據證交所公布的資訊，台積電近月來股價漲勢強勁，股東人數由去年10月的130萬人，降至封關日的108萬人；市值則由13.8兆元，攀升到封關日的16.75兆元，增幅可觀。

台積電去年合併營收約2兆1617.4億元，較前年衰退4.5%，但仍為歷史次高；稅後純益高達8385億元，每股純益32.34元。去年第4季每股純益9.21元，優於市場預期。

台積董事會決定去年第4季維持每股配發現金股息3.5元，並訂除息交易日則為6月13日，股息並於7月11日發放。

台積電董事會同時核准2023年員工業績獎金與分紅，總計約1001億8106萬元，以台灣員工數6.7萬人計算，每名員工分紅149.5萬元，低於前年的186.8萬元，主因為去年營收和獲利比前年減少及員工數增加。台積電的員工分紅將於今年7月發放。

台積電董事會昨也通過94億多美元的資本預算 ，將用於建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零廢製造中心；資本化租賃資產。

昨天會中也通過高層人事異動，擢升財務副總經理暨財務長黃仁昭及法務副總經理暨法務長方淑華為資深副總經理。