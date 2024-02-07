台積電日本2廠 年底動土2027年營運 兩廠投資逾200億美元

台積電董事會6日拍板今年底興建熊本二廠，打造美國以外另一個先進製程生產據點，投資總額逾200億美元。圖為台積電熊本一廠。(路透)

晶圓代工龍頭台積電 昨天舉行董事會，拍板將與日本 的合作夥伴，於熊本興建第二座12吋晶圓廠，新廠將一如預期切入7奈米及6奈米先進製程，這將是台積電繼在美國亞利桑那州之後，於日本再打造另一個先進製程生產據點。台積電規畫熊本二廠今年底興建、2027年底營運，合計兩座晶圓廠的投資 總額將超過200億美元。

雖然台積電宣布日本投資金額，遠低於2022年底宣布增建美國第二廠且投資總額400億美元，但台積電在共同聲明稿強調，決定再擴大投資是取決於「日本政府的大力支持」。

台積電熊本一廠是由台積電與索尼半導體、日本電裝（DENSO）共同合資成立JASM興建。熊本一廠預定本月24日舉行開幕典禮，由台積電董事長劉德音和總裁魏哲家率領多位一級主管出席，並邀請台積電創辦人張忠謀和日本首相岸田文雄，共同見證台積電為日本復興半導體計畫寫下新篇章。

除了擴大在日本的布局，台積電赴美投資近日也可望傳出好消息。路透報導，美國商務部長雷蒙多5日表示，商務部計畫從政府的390億美元的晶片補助計畫中，撥款數筆補助，以提振半導體製造業發展。她說，「我們正與這些公司進行非常複雜且具挑戰的磋商。」但未具體說明哪些公司正與商務部磋商。

台積電昨在董事會後宣布，日本最大汽車廠豐田汽車公司也決定入股JASM。依台積電最新公布的JASM股權分配，台積電、索尼半導體、日本電裝以及豐田汽車將分別持有約86.5%、6%、5.5%和2%的股權。

台積電表示，日本的第二座晶圓廠計畫於今年底開始興建，生產規模擴增也有望優化JASM的整體成本結構和供應鏈效率。藉由這兩座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠每月總產能將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用，提供40奈米、68奈米、36奈米和13奈米的製程技術。

產能規畫可能會依據客戶需求進一步調整，但估計熊本晶圓廠將直接創造超過3400個高科技專業工作機會。