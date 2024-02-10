台灣邁入長壽社會 林依瑩：要從小識老、親老

林依瑩（左）卸任台中市副市長後，到部落擔任第一線照服員。（圖／伯拉罕共生照顧勞動合作社提供）

「他好奇問我：台灣老人都喜歡打扮年輕上台跳舞嗎？」伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩笑著回憶起好幾年前那場小巨蛋的長者活動，當天一名來台參訪的丹麥學者這樣問她，這個提問猶如一記棒喝，提醒著她，邁入超高齡的台灣，那麼多高齡者專屬的活動，是不是都過於童稚化？

林依瑩觀察，同樣是「法定老人」，但65歲到100歲涵蓋了好幾個世代，各世代成長背景與生活歷練不同，課程內容設計也要隨之調整。

新一代長輩成長於台灣經濟起飛年代，受過很好的教育，對該怎麼過退休 生活很有想法，若活動只停留在健診、量血壓、健康操或團康，無法滿足他們。要發展出讓老人覺得有價值的活動，才能吸引新一代的老人。

林依瑩歷來的工作都跟「老」有關，曾任弘道老人福利 基金會執行長12年，期間催生「不老騎士」，卸任台中市副市長後，投入達觀部落的長照 工作，考取證照成為第一線的照服員，以失能長輩為主要照顧對象。她說出長期服務長輩的觀察，「變老，就像四季變化一樣自然，當我們認識老，就可以自在享受老的境界。」

長壽社會的孩子應從小就要認識、親近長輩，心態上要喜歡老人，才有可能觀察跟學習如何變老。她以自己為例，在四代同堂的大家庭成長，被阿嬤一手帶大，加上跟著擔任村幹事的父親做社區服務，經常有機會親近老人，她看到很多老人家即使拄著拐杖也要做事，自己阿嬤年紀很大時仍然會去田間挖番薯，邊挖邊跟路過的人閒聊，但如果找不到事做就只能在門邊打盹，「所以我從小就知道老人要有事做。」

任職弘道老人福利基金會期間出國參訪，在中國大陸的「為愛長征」活動，遇見一名71歲的阿嬤以305天走完8000里路，在日本看見老人退休協會從大阪步行千里到東京，對老人的感動在她心中滋養成行動，促使她帶一群平均81歲的不老騎士機車環島，讓大家具體相信老可以這麼精采，「錄取的阿公阿嬤一整年都特別健康，他們擔心一生病就無法環島。」

擔任第一線照服員，林依瑩看見失能造成的限制但也看到突破，「身體衰老只是生理現象，但心是自由的，不會因此而改變。」在台灣大部分人聽到氣切都很絕望，但部落有一名氣切阿公從最嚴重的失能八級進步到二級，現在不但自己出門買菜，閒暇時還能射箭自娛，證明了從健康、亞健康甚至到失能，心態正向就能擁有美好老後生活。

看身心狀態 不看年齡數字

投入老人服務工作30多年，見過熱血圓夢的老人，也見過長照復能的老人，林依瑩對於「變老」的學習，都來自這些前輩。她認為變老看的不是年齡數字，而是身心狀態。就像弘道老人福利基金會的創辦人郭東曜，退休後移民夏威夷不是休閒養老，而是去開創新的任務為教會服務，縱使視力退化無法開車也不會當成阻礙。

而她自己理想的老後生活是子孫滿堂，育有三名子女的林依瑩，37歲才生第一胎，老二老三各在她39歲、42歲時出生，按照結婚平均年齡不斷延後的趨勢推估，很有可能將近70歲抱孫。

「維持好身心狀態，70歲帶孫子沒問題啊。」林依瑩笑開懷，彷彿已看到子孫滿堂的未來。