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台維斯盃 法隊逆轉勝 讚台灣男雙表現

記者曾思儒／台北5日電
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽，台灣亞運金牌搭檔莊吉生（後）與許育修（前）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤落敗。(記者余承翰／攝影)
中法台維斯盃世界組總決賽資格賽，台灣亞運金牌搭檔莊吉生（後）與許育修（前）在第三點雙打與法國隊老將組合激戰三盤落敗。(記者余承翰／攝影)

隊史首度主場挑戰台維斯盃世界組總決賽資格，中華網球戰將精銳盡出，昨天杭州亞運男雙金牌組合許育修／莊吉生面對有大滿貫資歷的法國老將馬惠／羅傑瓦塞林更拿下首盤，最終雖遭逆轉、沒能搶下總決賽門票，教練張孝雍仍給全隊兩天表現高評價，肯定選手在主場有超水準演出。

世界組總決賽資格賽採5點3勝制，法國前天就已取得兩點單打勝利，昨天第3點許育修／莊吉生和對手大戰2小時遭逆轉，讓隊史握有台維斯盃10冠法國「保級」成功；無關勝負的第4點單打，「夜市球王」曾俊欣仍上陣挑戰世界排名100的哈里斯，第二盤打到「搶7」落敗後就趕往機場飛往印度，接著連4站的職業賽。

中華隊2天、4點賽事雖沒能奪勝，單、雙打都有上陣的許育修認為獲得很好經驗，「（法國）每位選手戰術執行很確實、果斷，能打到這一步，有他們厲害的地方，值得學習，希望未來累積更多經驗，年底台維斯盃能獲勝，明年再次挑戰世界組決賽。」

許育修和莊吉生昨天的對手大有來頭，42歲的馬惠是法國2017年台維斯盃冠軍班底，生涯握有5座大滿貫男雙金盃，41歲的羅傑瓦塞林也是前法網男雙冠軍，目前世界排名高居第10，兩人以今年巴黎奧運為主要目標，台維斯盃成累積默契和實戰的重要一站，兩人都讚昨天地主的發揮，馬惠更形容兩位台將「表現遠比排名更好」。

莊吉生提到，從沒和大滿貫得主或世界前10好手對陣，這次是寶貴經驗，今年也計畫和許育修繼續合作，包括在台舉行的三太子盃和海碩盃都會攜手，希望穩定搭配下有更好成績。

巴黎奧運 杭州亞運 印度

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